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Євро-2024: Туреччина здолала Грузію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Євро-2024: Туреччина здолала Грузію
Туреччина переграла Грузію в першому турі Євро-2024 з футболу
фото: Reuters

Серія атак турків таки увінчалася голом на 25-й хвилині

Національна команда Туреччини переграла збірну Грузії в стартовому турі групи F чемпіонату Європи.
Про це стало відомо із результатів поєдинку. 

Грузія дебютувала на Євро після кваліфікації через плей-оф. В основі грузинської збірної у стартовому складі вийшов Гіоргі Цитаїшвілі, переможець молодіжного чемпіонату світу в складі України U20.

Чемпіонат Європи-2024, група F, 1-й тур

Туреччина – Грузія – 3:1

Туреччина втілила тотальну перевагу за володінням м'ячем у гол на 25-й хвилині. Видовищним ударом з льоту в «дев'ятку» відзначився Мерт Мюлдюр.

За дві хвилини Туреччина забила вдруге – Кенан Їлдиз довершив уже першу атаку своєї команди після поновлення гри. Арбітри VAR взяття воріт не зарахували через офсайд.

Після пів години ігрового часу Грузія забила свій дебютний гол на Євро та зрівняла рахунок. Після прострілу від партнера з лінії воротарської відзначився Жорж Мікаутадзе.

На 65-й хвилині Арда Гюлер з «Реала» дальнім ударом вразив «дев'ятку» воріт та вдруге вивів Туреччину вперед. Суперники відповіли супершансом Гіоргі Кочорашвілі – після обіграшу з партнером хавбек поцілив у поперечину.

Два гострі моменти виникли в грузинів у компенсований час. Спершу партнери не поділили м'яч на підступах до воріт, а згодом захисник заблокував добивання Зуріко Давіташвілі в напівпорожні ворота.

В намаганні відігратися, Грузія залишила порожніми власні ворота під час розіграшу кутового. Цим скористався Керем Актюркоглу, який розігнав контратаку і встановив остотаточний рахунок матчу на 90+7-й хвилині.

До слова, напередодні збірна України розгромно програла Румунії на старті Євро-2024.

Читайте також: Календар Євро-2024. Час та місце проведення усіх футбольних матчів 
Теги: Туреччина Грузія навколофутбол

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