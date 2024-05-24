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США вводять візові обмеження для Грузії через закон про іноагентів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
США вводять візові обмеження для Грузії через закон про іноагентів
Політика візових обмежень стосуватиметься осіб, відповідальних за підрив демократії в Грузії
фото: EPA

Розпочато всебічний перегляд двостороннього співробітництва між Сполученими Штатами та Грузією

США у відповідь на грузинський закон про іноземних агентів запроваджують нові візові обмеження щодо Грузії та починають перегляд двосторонньої співпраці між країнами. Про це повідомив Держсекретар США Ентоні Блінкен у заяві, яку розміщено на офіційному сайті Державного департаменту.

США вважають, що закон про іноземних агентів перешкоджає незалежним ЗМІ, які працюють над тим, щоб забезпечити грузинам доступ до високоякісної інформації.  

«Оскільки громадяни Грузії виступили проти цього закону, ми побачили чіткі ознаки кампанії залякування та застосування насильства для придушення мирного інакомислення. Як «закон про національну безпеку», так і репресивна тактика, що використовується для придушення законного інакомислення, підривають демократію Грузії та основні свободи, на які має право грузинський народ, і йдуть врозріз з давньою метою Грузії, відображеною в її конституції, – євроатлантичною інтеграцією та стратегічним партнерством зі Сполученими Штатами», – заявив Блінкен.

Зазначається, що у відповідь на дії правлячо їпартії Грузії Державний департамент запроваджує нову політику обмежень у видачі віз для Грузії, яка стосуватиметься осіб, відповідальних або причетних до підриву демократії в Грузії, а також членів їхніх сімей. Це стосується осіб, відповідальних за придушення громадянського суспільства та свободи мирних зібрань у Грузії шляхом кампанії насильства чи залякування.

Також Блінкен розпочав всебічний перегляд двостороннього співробітництва між Сполученими Штатами та Грузією. 

«Ми продовжуємо сподіватися, що лідери Грузії переглянуть проект закону та зроблять кроки для просування вперед демократичних і євроатлантичних прагнень своєї країни. Переглядаючи відносини між нашими двома країнами, ми будемо враховувати дії Грузії, плануючи свої власні», – додав Держсекретар.

Нагадаємо, кілька країн ЄС наполягають на санкціях проти Грузії, включно з призупиненням безвізового режиму, якщо там все ж буде ухвалено скандальний закон про іноагентів. 

Як повідомлялося, парламент Грузії в третьому, остаточному читанні ухвалив закон про іноагентів – законопроект «Про прозорість іноземного впливу». За затвердження скандальної ініціативи «Грузинської мрії» проголосували 84 депутати – попри протести десятків тисяч громадян країни, які виходять на акції, і критику міжнародних партнерів Грузії. 30 опозиціонерів проголосували проти.

Президентка Саломе Зурабішвілі як і пообіцяла, наклала вето на скандальний закон про іноагентів. Але парламент може подолати заборону та остаточно схвалити документ.

До слова, США мають інформацію, яка може зруйнувати репутацію політичної еліти Грузії.

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Теги: закон парламент обмеження Грузія США

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