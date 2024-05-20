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Туреччина допомагає Ірану із пошуком президента, гелікоптер якого зазнав аварії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Туреччина допомагає Ірану із пошуком президента, гелікоптер якого зазнав аварії
Військові прямують до точного місця аварії
фото: AA

З місця катастрофи був отриманий сигнал з вертольота та мобільного телефону одного з членів екіпажу

Турецький безпілотник Bayraktar Akinji увійшов у повітряний простір Ірану, щоб допомогти в пошуку гелікоптера з президентом Ібрагімом Раїсі та міністром закордонних справ Хоссейном Амір-Абдуллахіаном. Про це повідомляє AA.

Командувач Корпусу вартових Ісламської революції в провінції Східний Азербайджан повідомляв, що з місця катастрофи був отриманий сигнал з вертольота та мобільного телефону одного з членів екіпажу. Військові прямують до точного місця аварії.

65 рятувальних загонів беруть участь у пошуку, але їм заважають сурові погодні умови.

Колумніст видання Atlantic пише, що джерело, близьке до президента, підтвердило його смерть. Зазначається, що влада шукає спосіб повідомити цю новину, не спричинивши хаосу. 

Нагадаємо, що раніше в Ірані молилися за здоров’я президента Ебрагіма Раїсі. Як повідомляє агентство Tabnak, молитви проводяться у мазарі імама Рези у місті Мешхед – іранській святині та місці щорічного паломництва і туризму десятків тисяч мусульман.

Іранські ЗМІ публікують відео з місця пошуків, де зазнав аварії гелікоптер президента Ірану. Там все оповито густим туманом. Понад 40 рятувальних бригад беруть участь в операції. Погода погіршується, авіація працювати не може.

Зазначимо, що вертоліт, який перевозив президента Ірану Ібрагіма Раїсі, ймовірно, потрапив в аварію вдень 19 травня.

Читайте також: Верховний лідер Ірану висловився щодо аварії президентського гелікоптера
Теги: безпілотник гелікоптер рятувальники Іран Туреччина

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