Туреччина напередодні туристичного сезону вирішила напакостити росіянам

Росіяни не можуть оплатити собі путівки до Туреччини

Туреччина відмовляється від грошей туристів з Росії

У Туреччині російські туристи напередодні старту активного туристичного сезону зіткнулися із серйозною проблемою – через санкції громадяни країни-агресорки не можуть оплатити проживання в готелях та інші послуги.

Як пише The Moscow Times, це сталося після обмеження платежів, пов'язаних із Росією. РосЗМІ з посиланням на джерело в одному з приватних банків в Анкарі зазначають, що виникли проблеми з переказом грошей за різні види послуг.

«Не проходить оплата за нашими системами через санкції, туристи не можуть оплатити покупку, послугу», – сказало джерело з однієї з фінансових установ турецької столиці.

Посол РФ у Туреччині Олексій Єрхов визнав, що ситуація навколо платіжних переказів між двома країнами залишається напруженою.

«Ще на початку березня видання Aydınık повідомляло, що турецькі готелі не можуть отримувати плату з Росії за проживання російських гостей. Грошові перекази або надходять надто пізно, або відправляються назад, говорив заступник голови партії Vatan Сердар Ускюплю», – йдеться у матеріалі.

До слова, з початку 2023 року кількість росіян з посвідкою на постійне проживання (ВНП) у Туреччині скоротилася приблизно на третину. Про це пише Reuters. За інформацією агентства, в основному вони незадоволені фінансовими труднощами та проблемами з оформленням ВНП. Найчастіше росіяни вважають за краще виїжджати до Сербії та Чорногорії.

У матеріалі йдеться, що після початку війни в Україні громадяни країни-агресорки почали перебиратися до Туреччини, щоб врятувати свій бізнес від санкцій, уникнути заборон на поїздки до більшості країн Європи та страху перед мобілізацією. Однак зараз їх дедалі менше. Наприкінці 2022 року кількість росіян із дозволом на тривале перебування у країні становила 154 тис. осіб, за п'ять місяців поточного року вона скоротилася до 96 тис.