Спікер парламенту Грузії заявив, що готовий підписати закон про «іноагентів» замість президентки

Спікер грузинського парламенту заявив, що частина парламентської опозиції оголосила про «політичний бойкот пленарних засідань цього тижня»

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що підпише скандальний закон про «іноагентів», якщо цього не зробить президентка Саломе Зурабішвілі. Після цього документ стане чинним. Про це повідомило Ехо Кавказу сьогодні, 29 травня.

Як зазначив Папуашвілі, закон Про прозорість іноземного впливу, який називають законом про «іноагентів», надіслали на підпис Зурабішвілі після того, як парламент 28 травня подолав президентське вето.

«Зараз ми очікуємо на підпис. Зрозуміло, що з великою ймовірністю вона[президентка Грузії] його не підпише. Відповідно, цей закон підпишу я», – сказав він.

Також спікер парламенту заявив, що частина парламентської опозиції оголосила про «політичний бойкот пленарних засідань цього тижня».

Нагадаємо, грузинський парламент подолав вето президентки Саломе Зурабішвілі на закон «Про прозорість іноземного впливу».

Згідно з Конституцією Грузії, тепер закон протягом трьох днів передається президенту Грузії. Зурабішвілі протягом п'яти днів може підписати й опублікувати його. Якщо Зурабішвілі відмовиться від підписання, закон у п'ятиденний термін підпише й опублікує голова парламенту – Шалва Папуашвілі. Це означає, що закон про іноагентів у Грузії набуде чинності на початку червня.

До слова, США у відповідь на грузинський закон про іноземних агентів запроваджують нові візові обмеження щодо Грузії та починають перегляд двосторонньої співпраці між країнами.

Обмеження у видачі віз для Грузії стосуватиметься осіб, відповідальних або причетних до підриву демократії в Грузії, а також членів їхніх сімей. Це стосується осіб, відповідальних за придушення громадянського суспільства та свободи мирних зібрань у Грузії шляхом кампанії насильства чи залякування.