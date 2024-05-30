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Збірна України з футзалу отримала суперників у кваліфікації на чоловіче Євро-2026

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Збірна України з футзалу отримала суперників у кваліфікації на чоловіче Євро-2026
Перед жеребкуванням Україна мала обмеження серед суперників
фото з відкритих джерел

Участь у жеребкуванні взяли 40 країн

Сьогодні, 30 травня відбулося жеребкування основного раунду відбору на Євро-2026 із футзалу. 40 команд поділили на 10 груп по чотири учасники, які з грудня по квітень змагатимуться за 10 прямих путівок у фінальну стадію та вісім місць у плей-оф. Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Україна потрапила до найрейтинговішого кошика команд перед жеребкуванням відбору на чемпіонат Європи-2026. Серед збірних, з якими не могла зіграти українська команда – Португалія, Іспанія, Казахстан, Хорватія, Фінляндія, Франція, Польща, Словенія та Сербія.

Загалом участь у жеребкуванні взяли 40 країн, які мали поділити на 10 груп по чотири збірних. До фінальної частини Євро пройдуть переможці груп, а також чотири найкращі команди за підсумками плей-оф серед других місць.

Перед жеребкуванням Україна мала обмеження серед суперників: не могла потрапити у групу до Білорусі, яка увійшла до списку команд з третього кошика.

Результати жеребкування відбору Євро-2026 з футзалу

  • Група 1: Україна, Румунія, Німеччина, Кіпр
  • Група 2: Фінляндія, Італія, Білорусь, Мальта
  • Група 3: Польща, Словаччина, Молдова, Туреччина
  • Група 4: Словенія, Угорщина, Чорногорія, Норвегія
  • Група 5: Хорватія, Азербайджан, Швеція, Греція
  • Група 6: Казахстан, Вірменія, Данія, Албанія
  • Група 7: Португалія, Нідерланди, Північна Македонія, Андорра
  • Група 8: Іспанія, Боснія і Герцеговина, Англія, Швейцарія
  • Група 9: Сербія, Чехія, Бельгія, Австрія
  • Група 10: Франція, Грузія, Косово, Болгарія
Відбулося жеребкування основного раунду відбору на Євро-2026 із футзалу
Відбулося жеребкування основного раунду відбору на Євро-2026 із футзалу
фото: uefa.com/УЄФА

Зокрема, груповий етап відбудеться 9-18 грудня 2024 року, 27 січня – 5 лютого 2025 року, 3-12 березня 2025 року та 7-16 квітня 2025 року. Фінальна частина чемпіонату Європи проходитиме з 18 січня до 8 лютого 2026 року у Литві та Латвії.

Нагадаємо, 26 травня в Узбекистані відбулася церемонія жеребкування чемпіонату світу 2024 з футзалу. З 24 збірних сформовано шість груп по чотири команди у кожній.

Як повідомлялося, збірна України з футзалу зіграє у фінальній частині чемпіонату світу 2024. У вирішальному матчі кваліфікації «синьо-жовті» обіграли Польщу – 5:3.

Теги: спорт навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ футзал Збірна України

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