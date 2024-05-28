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Україна закриває «Паспортний сервіс» в одній з країн: Міграційна служба назвала причину

Катерина Іванова
glavcom.ua
Україна закриває «Паспортний сервіс» в одній з країн: Міграційна служба назвала причину
Гага Кікнадзе: Причиною закриття «Паспортного сервісу» у Стамбулі є закінчення експериментального проєкту, у рамках якого він діяв у Туреччині
фото з відкритих джерел

Отримати паспортні послуги можна у закордонних філіях ДП «Документ» у Німеччині, Італії, Словаччині, Іспанії, Чехії та Польщі

Підрозділ «Паспортного сервісу» зупиняє свою діяльність у Турецькій Республіці. Про це повідомила пресслужба Державної міграційної служби України.

«У відокремленому підрозділі ДП «Документ» у місті Стамбул триває процес припинення діяльності на території Туреччини. У разі виникнення питань, звертайтеся у ДП «Документ» через офіційні ресурси: електронну адресу, вебсайт, контакт-центр, соцмережі: Facebook, Instagram», – зазначили у міграційній службі.

Причиною закриття «Паспортного сервісу» у Стамбулі є закінчення експериментального проєкту, у рамках якого він діяв у Туреччині. Про це сказав речник Державної міграційної служби Гага Кікнадзе у коментарі Укрінформу.

Отримати паспортні послуги громадяни України можуть у закордонних філіях ДП «Документ» у Німеччині, Італії, Словаччині, Іспанії, Чехії та Польщі.

Нагадаємо, в Україні 10 травня завершилася дія експериментального проєкту щодо одночасного оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. 

Зокрема, до законодавчого врегулювання надання послуг з одночасного оформлення паспортних документів із 11 травня 2024 року оформлення ID-картки та закордонного паспорта буде здійснюватися за загальними правилами.

До слова, за даними Управління управління імміграції МВС Туреччини станом на 31 грудня 2023 року кількість іноземців у Туреччині з посвідкою на проживання становила 1,1 млн осіб. При цьому у 2023 році кількість українців, які перебували в Туреччині на основі дозволу на проживання, зменшилася на понад 10 тис. Про це пише турецьке видання Hurriyet.

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Теги: Туреччина Стамбул паспорт Facebook послуги кордон

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