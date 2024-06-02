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У Стамбулі обвалився житловий будинок: міністр назвав ймовірну причину трагедії

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Стамбулі обвалився житловий будинок: міністр назвав ймовірну причину трагедії
Трагедія сталася близько 08:40 (за місцевим часом) в районі Кучукчекмедже
фото: скриншот відео

Унаслідок обвалу під завалами опинилися люди, відомо про одного загиблого

У неділю, 2 червня, у турецькому Стамбулі обвалився житловий п'ятиповерховий будинок. Причиною, ймовірно, вважають недотримання норм при будівництві. Про це повідомляють Anadolu та AP.

Зазначається, що подія сталася близько 08:40 (за місцевим часом) в районі Кучукчекмедже.

Губернатор Стамбула Давут Гюль повідомив, що спершу з-під завалів врятували 8 постраждалих, а згодом знайшли тіло загиблої людини. 

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Допис, поширений CNN TÜRK (@cnnturk)

Наразі причина обвалу будинку невідома, але ознак вибуху чи сейсмічної активності не було. Лише два верхніх поверхи використовувалися як житлові приміщення, а решта будівлі була зайнята підприємствами.

Міністр урбанізації Туреччини Мехмет Ожасекі розповів, що квартири були побудовані без дотримання стандартів, а додаткові поверхи були незаконно додані пізніше. Мешканці будівлі також розповіли, що будинок вже давно призначався під знесення, але власник не встиг розселити мешканців.

Нагадаємо, у Стамбулі сталася масштабна пожежа в нічному клубі, внаслідок якої загинуло 29 людей. Про це повідомляє TRT Haber. Губернатор Давут Гуль оглянув місце події та зазначив, що причина пожежі поки не зрозуміла. Гюль сказав, що пожежа спалахнула у місці, яке використовувалося під дискотекою під будівлею.

До слова, одна людина загинула і сім осіб, у тому числі двоє дітей, отримали поранення в результаті падіння кабіни та аварії канатної дороги в районі Коньяалти в турецькій Анталії 13 квітня цього року. У рамках розслідування причин аварії на фунікулері суд Анталії виніс ухвалу про арешт п'яти осіб, написав голова Мін'юсту Йилмаз Тунч у соцмережі Twitter (Х). За його словами, «розслідування проводиться всебічно».

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Теги: Туреччина Стамбул будинок

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