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Ексфутболіст збірної України отримав російський паспорт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ексфутболіст збірної України отримав російський паспорт
У 2021 році 30-річний футболіст перейшов у самарський клуб «Крылья Советов»
фото з відкритих джерел

В Україні Дмитро Іванісеня грав за «Шахтар», «Іллічівець», «Маріуполь» і «Зорю»

30-річний уродженець Кривого Рогу, футболіст Дмитро Іванісеня отримав російське громадянство. Про це повідомляють російські ЗМІ.

В Україні Дмитро грав за «Шахтар», «Іллічівець», «Маріуполь» і «Зорю». Разом із луганською командою Іванісеня виграв бронзові медалі чемпіонату України в сезонах 2019/20, 2020/21.

У листопаді 2019 року вихованець «Кривбаса» та «Шахтаря» Іванісеня провів дебютну та єдину гру за збірну України, коли під керівництвом Андрія Шевченка вийшов на товариський матч проти Естонії (1:0).

У 2021 році 30-річний уродженець Кривого Рога перейшов у самарський клуб «Крылья Советов» із зарплатою – 500 тис. євро на рік.

Нагадаємо, збірна України зіграла внічию з Німеччиною в першому товариському матчі перед Євро-2024 з футболу. Поєдинок у Нюрнберзі завершився з рахунком 0:0.

Як повідомлялося, 26-річний Артем Довбик провів найрезультативніший сезон для новачка у чемпіонаті Іспанії у цьому столітті та став найкращим бомбардиром сезону Ла Ліги.

До слова, 17-річний форвард «Вотфорда» та син легендарного футболіста Андрія Шевченка Крістіан отримав українське громадянство. Процедура тривала менше двох місяців.

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Теги: громадянство Збірна України НОВИНИ ФУТБОЛУ навколофутбол

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