«ЮКСА» підписала контракт з сином легендарного бразильського футболіста

Ромаріньйо має досвід гри у бразильській Серії А

Клуб Першої ліги «ЮКСА» підписав контракт з син легенди світового футболу Ромаріо Ромаріньйо. Про це повідомляє «Главком».

Ромаріо де Соуза Фаріа Фільо або ж Ромаріньйо має досвід гри у бразильській Серії А та нижчих дивізіонах чемпіонату своєї батьківщини. Останнім клубом Ромаріньйо був ФК «Америка» з Ріо-де-Женейро.

«Я дуже радий стати частиною U.C.S.A. Велике дякую моїй родині за підтримку. Також хочу подякувати президенту Сергію Лесніку, який мене дуже підтримує і вірить у мене. Я з нетерпінням чекаю можливості допомогти команді досягти омріяної мети», – сказав Ромаріньйо.

«ЮКСА» стане першим європейським клубом у кар'єрі бразильця.

Батько Ромаріньйо Ромаріо є одним з найкращих футболістів в історії бразильського футболу. Він – чемпіон світу 1994 року та найкращий футболіст цього ж року.

Ромаріо виступав за Бразилію з 1987 до 2005 року, забив 55 голів у 70 матчах – четвертий найкращий бомбардир в історії збірної країни.

Нагадаємо, президент футбольного клубу «ЮКСА» Сергій Леснік анонсував приїзд до Києва Ромаріо.

«Запевняю, Ромаріо приїде до Києва. Нині питання лише в тому, коли. Ми ще не погодили точну дату. Можливо, Ромаріо завітає до України в квітні, а можливо – в травні чи червні. Він – зайнята людина, нині не футболом переймається, а більше політичними питаннями (від 1 лютого 2015 року Ромаріо був федеральним сенатором Бразилії від штату Ріо-де-Жанейро – один із семи сенаторів від Соціалістичної партії Бразилії, термін його повноважень закінчився 2023 року, – прим.). Можливо, навіть Ромаріо приїде не сам, а з кимось зі своїх партнерів по легендарній збірній Бразилії зразка 1994 року, коли вони стали чемпіонами світу», – сказав Леснік.