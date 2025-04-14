Україна втратила шанс на пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів

Востаннє Україна не делегувала напряму жодного клубу в основний раунд Ліги чемпіонів 17 років тому

Україна втратила шанс отримати пряму путівку в основний раунд Ліги чемпіонів. Сталося це після того, як грецький «Олімпіакос» переміг у чемпіонаті Греції з футболу.

Україна ще за підсумками сезону 2023/24 втратила пряму путівку в основний раунд Ліги чемпіонів. А вже у сезоні 2025/26 матиме лише одного представника в турнірі – з другого раунду кваліфікації участь у ньому візьме чемпіон України.

Як і в сезоні 2024/25, Україна зберігала шанс здобути додаткову путівку в основний раунд Ліги чемпіонів на наступний розіграш турніру. Для цього потрібно було виконання одразу трьох умов:

Чемпіонство «Шахтаря».

Перемога в Лізі чемпіонів команди, що гарантує собі місце в наступному розіграші турніру через національний чемпіонат.

Перше місце в таблиці коефіцієнтів клубів серед представників асоціацій, що займають 11-55 місця в рейтингу УЄФА.

Україна зберігала шанси на путівку в основний раунд Ліги чемпіонів у разі перемоги «Шахтаря». Лише три клуби випереджали «гірників» у таблиці коефіцієнтів клубів та підпадали під визначені критерії: «Рейнджерс» (майже втратив шанси на чемпіонство Шотландії), «Динамо» Загреб (йде третім та має 7 очок відставання від лідера), а також «Олімпіакос».

Саме «Олімпіакос» випередив «Шахтар у боротьбі за пряму путівку в основний раунд Ліги чемпіонів. Для того, щоб її отримати, грецькому клубу потрібно лише, щоб володар Ліги чемпіонів кваліфікувався у наступний розіграш турніру через національну першість.

Топ-10 найрейтинговіших клубів з асоціацій, що йдуть на 11-55 місцях

«Рейнджерс» (Шотландія) – 71.250

«Олімпіакос» (Греція) – 56.500

«Динамо» Загреб (Хорватія) – 56.000

«Шахтар» (Україна) – 52.000

«Буде-Глімт» (Норвегія) – 48.000

«Зальцбург» (Австрія) – 48.000

«Копенгаген» (Данія) – 44.875

«Црвена Звезда» (Сербія) – 44.000

ПАОК (Греція) – 42.250

Ференцварош (Угорщина) – 39.000

Востаннє Україна не делегувала напряму жодного клубу в основний раунд Ліги чемпіонів 17 років тому. У сезоні 2008/09 і «Шахтар», і «Динамо» розпочали виступи з кваліфікації, однак обидва пройшли до групової стадії.

На сезон 2025/26 Україна не має жодної прямої путівки в основний раунд єврокубкового турніру. При цьому «Шахтар» ще має шанс її здобути – у разі, якщо фінішує у зоні Ліги Європи.

За яких умов «Шахтар» отримає путівку в основний раунд Ліги Європи

Стане володарем Кубка України/фінішує на другому місці в УПЛ.

Переможець Ліги конференцій відбереться у Лігу Європи (або Лігу чемпіонів) через національний чемпіонат.

Стане найрейтинговішою командою, що напряму не потрапить в основний раунд Ліги Європи.

Попереду «Шахтаря» у цьому рейтингу лише два клуби: «Брюгге» (йде на другому місці в чемпіонаті Бельгії, що є прохідним у Лігу чемпіонів), а також «Динамо» Загреб (третє місце у чемпіонаті Хорватії, що є прохідним у Лігу конференцій). Відтак, якщо обидва клуби не потраплять у зону Ліги Європи і будуть виконані решта умов, саме «гірники» отримають місце в основному раунді турніру.

Нагадаємо, Роман Яремчук став чемпіоном Греції у складі «Олімпіакосу».