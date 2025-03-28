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Нападник «Байєра» відмовився їхати в збірну України: деталі скандалу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Нападник «Байєра» відмовився їхати в збірну України: деталі скандалу
У складі юнацької команди «фармацевтів» на рахунку Степанова у нинішній кампанії 23 поєдинки (17 голів, три асисти)
фото: ФК «Байєр»

Мельгоса заявив, що Степанов у майбутньому може бути викликаний до лав збірної України

Куратор вертикалі юнацьких і молодіжних збірних України Унаї Мельгоса відповів, чи продовжує розраховувати на форварда німецького «Байєра» Артема Степанова на фоні його відмови приїздити до лав команди U-20 на березневий збір. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на sport-express.ua.

Унаї Мельгоса зазначив, що Артем отримав офіційне запрошення на тренування з молодіжною збірною U-20 у межах підготовки цієї вікової категорії до Чемпіонату світу, але врешті-решт він вирішив відмовитися.

Куратор вертикалі юнацьких і молодіжних збірних України також заявив, що Степанов у майбутньому може бути викликаний до лав збірної України.

«Наскільки мені відомо, Артем є гравцем із українським громадянством і паспортом. Відповідно, він може бути викликаний у будь-який момент. І поки це так, ми й надалі будемо стежити за його розвитком, як і за іншими гравцями, на благо національної збірної й самого футболіста», – заявив Мельгоса

Зазначимо, що раніше Степанов провів сумарно 12 матчів (вісім забитих голів) за збірні України U-16, U-17 та U-19;

В цьому сезоні він відіграв два поєдинки за основу «Байєра» (18 хвилин). У складі юнацької команди «фармацевтів» на його рахунку у нинішній кампанії 23 поєдинки (17 голів, три асисти).

Нагадаємо, президент Федерації волейболу України Михайло Мельник відреагував на рішення Олега Плотницького завершити кар’єру у збірній.

Мельник зазначив, що був готовий до рішення Плотницького припинити грати за збірну.

«Те, що він планує покинути збірну, всі вже знали. Це його рішення. Він зі мною не радився, навіть не повідомляв мене. Якщо хтось думає, що це через мене... Хто зі мною добре знайомий, той в курсі моїх людських якостей. Виправдовуватись ні перед ким не збираюсь, ніколи цього не робив. Але це його рішення. Він заробляє великі гроші, а грати за збірну – ризик отримати травму. Я був готовий до такого рішення. Хоча на початку року ми включили його в заявку збірної, це був жест доброї волі», – сказав Мельник.

 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України ФК «Байєр» (Леверкузен)

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