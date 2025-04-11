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В Україні відновлюється масштабний дитячий футбольний турнір «Шкільний м’яч»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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В Україні відновлюється масштабний дитячий футбольний турнір «Шкільний м’яч»
На дітей – учасників змагань чекає багато цікавих подій та подарунків

«Шкільний м’яч» – це багаторівнева система змагань, що охоплює всю країну

Після кількарічної перерви в Україні відновлюється масштабний дитячий футбольний турнір «Шкільний м’яч» – оновлена версія «Шкіряного м’яча», який виховав не одне покоління українських футболістів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Турнір має на меті залучити дітей до гри мільйонів, футболу, і стати ще одним інструментом розвитку здорового та активного покоління.

Участь у змаганнях беруть збірні загальноосвітніх навчальних закладів, а на полі зустрінуться хлопці та дівчата 2013 року народження й молодші.

Ініціаторами відновлення турніру виступили Асоціація аматорського футболу України спільно з Українською асоціацією футболу, Міністерством освіти і науки України й Міністерством молоді та спорту України.

«Шкільний м’яч» – це багаторівнева система змагань, що охоплює всю країну, від шкільних матчів до великого фіналу, який відбудеться в червні.

Фінальні ігри транслюватимуться на YouTube-каналі УАФ, а на дітей – учасників змагань чекає багато цікавих подій та подарунків.

Нагадаємо, нападник збірної України з футболу та італійської «Роми» Артем Довбик став найкращим футболістом Серії А у березні.

У березні цього року в матчах Серії А Довбик забив 3 голи в 4 матчах. Українця визнали найкращим у голосуванні на сайті EA Sports, і вже з’явилась його унікальна картка в FIFA.

Конкурентами Артема були Умар Соле («Удінезе»), Ніколо Фаджолі («Фіорентина»), Ніколо Барелла («Інтер»), Люка Да Кунья («Комо»),  Ріккардо Орсоліні («Болонья»).

Для Довбика це перше потрапляння до переліку претендентів на звання найкращого гравця місяця у Серії А та перша перемога у голосуванні.

Як повідомлялося, олімпійський чемпіон з класичної боротьби та народний депутат України Жан Беленюк оригінально прокоментував слова головного тренера «Роми» Клаудіо Раньєрі про те, що нападнику Артему Довбику потрібно займатись греко-римською боротьбою.

«За три місяці зроблю з Довбика чемпіона Італії з греко-римської боротьби», – написав Беленюк.

У цьому сезону Артем Довбик забив 16 голів та віддав 4 гольові передачі в 40 матчах у складі «Роми».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ діти

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