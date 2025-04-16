«Кривбас» та «Шахтар» дограли гру, яка розпочалася ще 1 вересня

Поєдинок завершився перемогою «гірників» з рахунком 2:1

Сьогодні, 16 квітня, відбулося догравання матчу 5-го туру Української Прем'єр-ліги між криворізьким «Кривбасом» та донецьким «Шахтарем». Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок завершився перемогою «гірників» з рахунком 2:1.

Матч було поновлено з 50-ї хвилини, саме на цій часовій позначці гра була зупинена 1 вересня через оголошення повітряної тривоги. На той момент команда Маріно Пушича вже вела 1:0 завдяки голу Тараса Степаненка.

На 62-й хвилині Кевін, лідер «Шахтаря», подвоїв перевагу. Проте майже одразу після цього гру знову перервали через нову тривогу. Цього разу вона виявилася нетривалою, і команди швидко повернулися на поле.

«Кривбас» невдовзі отримав право на пенальті, який реалізував Хрвое Іліч. Однак суддя після перегляду VAR скасував гол – хорватський футболіст двічі торкнувся м’яча під час удару. Подібна ситуація нещодавно сталася в матчі Ліги чемпіонів, коли скасували гол Хуліана Альвареса у зустрічі проти «Реала».

За чотири хвилини до завершення основного часу команда Юрія Вернидуба зуміла скоротити відставання завдяки голу Єгора Твердохліба, однак часу на камбек криворіжцям не вистачило.

«Кривбас» – «Шахтар» 1:2 (0:1)

Голи: Степаненко (40), Кевін (62) – Твердохліб (86)

Як повідомлялося, визначилися перші два півфіналісти Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. Ними стали «Барселона» та «Парі Сен-Жермен», які за сумою двох матчів обіграли відповідно «Боруссію» Дортмунд і «Астон Віллу».

«Барселона» – «Боруссія»

Каталонці, маючи комфортну перевагу після домашньої перемоги 4:0, поступилися на виїзді 1:3. Єдиний гол «Барси» стався після автоголу Рамі Бенсебаїні. Героєм матчу став нападник «Боруссії» Серху Гірассі, який оформив хет-трик.

Проте загальний рахунок 5:3 на користь «Барселони» забезпечив їй місце в півфіналі .​

«Астон Вілла» – «ПСЖ»

Французький клуб, вигравши перший матч 3:1, у матчі-відповіді поступився 2:3, але за сумою двох зустрічей 5:4 пройшов далі. «Астон Вілла» зуміла забити двічі за три хвилини, створивши інтригу, але «ПСЖ» втримав результат і вийшов до півфіналу.​