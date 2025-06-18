Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ліга конференцій: «Полісся» і «Олександрія» дізналися потенційних суперників

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Ліга конференцій: «Полісся» і «Олександрія» дізналися потенційних суперників
Загалом Україну в єврокубках представлятимуть чотири клуби
фото: УЄФА

Свої перші поєдинки українські команди проведуть удома 24 липня

Сьогодні, 18 червня в штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій-2025/2026, в якому взяли участь житомирське «Полісся» та «Олександрія». Про це повідомляє «Главком».

Житомиряни зустрінуться з переможцем пари першого кваліфікаційного раунду «Борац» (Боснія і Герцеговина) – «Санта-Колома» (Андорра), а містяни протистоятимуть переможеному з пари АЕК (Кіпр) – «Партизан» (Сербія).

Свої перші поєдинки українські команди проведуть удома 24 липня. Матчі-відповіді відбудуться 31 липня.

Нагадаємо, гідно з результатами жеребкування в разі подолання першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи гірники зіграють проти турецького «Бешикташу».

Перший поєдинок «Шахтар» проведе в гостях 24 липня. Матч-відповідь відбудеться 31 липня.

Сьогодні, 18 червня, у Будинку європейського футболу у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, з якого розпочне свій єврокубковий виступ у сезоні 2025/26 київське «Динамо». 

У другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.

Нагадаємо, «Шахтар» дізнався свого суперника в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи сезону 2025/26 – ним став фінський клуб «Ільвес».

Перший матч відбудеться 10 липня, а наступний – 17 липня 2025 року.

Загалом Україну в єврокубках представлятимуть чотири клуби.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга конференцій ФК «Полісся» ФК Олександрія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).
«Динамо» дізналося потенційного суперника у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів
Сьогодні, 13:17
Odesa Football Media Team приніс вибачення Євгену Селезньову
Клуб Медіаліги припинив співпрацю з блогером, який просив Селезньова спілкуватися українською мовою
16 червня, 17:48
Матич заклеїв логотип, присвяченій акції з боротьби з гомофобією
У Франції дискваліфікували футболістів, які не підтримали акцію, присвячену боротьбі з гомофобією
5 червня, 12:29
Префект поліції Парижа зазначив, що вдалося запобігти численним інцидентам і актам вандалізму
У Парижі поліція заарештувала більше 500 осіб після перемоги «ПСЖ» у Лізі чемпіонів
2 червня, 17:11
Фінал Кубку України відбудеться в Рівному на стадіоні «Авангард».
Стало відомо, де пройде фінал Кубку України з футболу серед жінок
29 травня, 13:46
Олексій Миронов буде лайнсменом на грі Франція – Бельгія
Українські арбітри працюватимуть на півфінальному матчі юнацького Євро з футболу
28 травня, 15:01
Збірна України продовжує підготовку до юнацького чемпіонату світу-2025
Юнацька збірна України з футболу проведе два товариські поєдинки у червні
27 травня, 17:04
В основних раундах усіх трьох єврокубків знову виступатимуть по 36 клубів
Визначилися всі учасники єврокубків від України: коли розпочнуть боротьбу наші команди
26 травня, 12:17
Наставник збірної України може розраховувати на 12 виконавців
Став відомий склад збірної України з пляжного футболу на перший етап Євроліги
20 травня, 20:12

Новини

Ліга конференцій: «Полісся» і «Олександрія» дізналися потенційних суперників
Ліга конференцій: «Полісся» і «Олександрія» дізналися потенційних суперників
Ліга Європи: «Шахтар» дізнався потенційного суперника в другому кваліфікаційному раунді
Ліга Європи: «Шахтар» дізнався потенційного суперника в другому кваліфікаційному раунді
Чи потрапить молодіжна збірна України у плей-оф Євро-2025 (U-21): всі варіанти
Чи потрапить молодіжна збірна України у плей-оф Євро-2025 (U-21): всі варіанти
Російські санкарі пропустять Олімпіаду-2026: деталі рішення
Російські санкарі пропустять Олімпіаду-2026: деталі рішення
Російська федерація боротьби вшанувала ліквідованого FPV-дроном окупанта
Російська федерація боротьби вшанувала ліквідованого FPV-дроном окупанта
«Динамо» дізналося потенційного суперника у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів
«Динамо» дізналося потенційного суперника у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
247K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 червня: ситуація на фронті
95K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 червня 2025
47K
Участь Росії у G8: Кремль відреагував на заяву Трампа
11K
Втрати ворога станом на 18 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
7684
Момент істини для Трампа
6221
Ультиматум Трампа Ірану. Путіну приготуватися

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua