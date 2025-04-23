Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Пішла мститися за коханого. На фронті загинула волонтерка і військова Анастасія Єфімова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Пішла мститися за коханого. На фронті загинула волонтерка і військова Анастасія Єфімова
Після загибелі чоловіка волонтерка самостійно виховувала двох дітей
фото: Facebook/Олександра Крушевська

У кінці березня Анастасія Єфімова зникла безвісти

На війні загинула активістка, волонтерка і захисниця Анастасія Ефімова. Вона долучилася до війська після загибелі чоловіка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на волонтерку Олександру Крушевську.

«Вже підтверджено і можна написати. Настя, дівчинка наша, загинула на війні. Дякую всім, хто молився, але на жаль на цей раз дива не сталося. Люблю тебе, дякую за твоє серце і жертву, яку ти віддала за ради майбутнього наших дітей. Дуже шкода, немає слів описати наскільки ти була крута! Співчуваю родині і всім близьким, друзям, хто знав Настю», – написала вона.

Ефімова долучилася до війська після загибелі чоловіка
Ефімова долучилася до війська після загибелі чоловіка
фото: Facebook/Олександра Крушевська

В кінці березня Анастасія Єфімова зникла безвісти. Жінка долучилася до ЗСУ після загибелі чоловіка Ігоря Єфімова, який загинув у грудні 2023 року.

Анастасія допомагала армії, організовувала гуманітарні ініціативи й підтримувала суспільні проєкти. Після загибелі чоловіка волонтерка самостійно виховувала двох дітей, а потім пішла мститися за нього. У «Благодійному фонді Єфімова» вона називала себе «захисником із тилу».

Анастасія Єфімова з чоловіком
Анастасія Єфімова з чоловіком

Анастасія працювала в Асоціації народних волонтерів України, брала участь у діяльності Муніципальної варти Києва, очолювала департамент організації масових заходів у організації «Територія Жінок» і заснувала Українську ТехноСпортивну Федерацію. Також вона викладала в автошколі «АвтоЛеді».

Нагадаємо, за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників.

Як відомо, 17 квітня під час виконання бойового завдання загинув український регбіст Ігор Власюк.

До слова, на війні в Україні ліквідовано студента Челябінського медичного коледжу Олександр Петлинський, який народився 31 січня 2007 року.

Петлинський помер 9 березня «під час виконання військового обов'язку». Ймовірно, це перший окупант 2007 року народження, якого знищили Сили оборони України.

Теги: смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Річарда Самарела разом з дружиною Ліною знайшли мертвими
У США за загадкових обставин помер ексменеджер Bloomberg із сім'єю
1 квiтня, 10:27
Оланреваджу провів на професійному рингу 23 бої, в яких здобув 13 перемог
Шок на ринзі. Нігерійський боксер помер відразу після бою
31 березня, 18:23
Три роки тому Тарас Цушко добровольцем пішов захищати Батьківщину
На фронті загинув багаторазовий чемпіон України
5 квiтня, 13:21
З вересня 2022 року Діана Попова обіймала посаду генеральної директорки Музею історії міста Києва
Померла колишня глава департаменту культури КМДА, директор музею Києва
13 квiтня, 09:33
Правоохоронці встановлюють обставини інциденту
На Вінниччині сталась смертельна ДТП
20 квiтня, 02:25
Водолази-рятувальники виявили тіло жінки на поверхні води на відстані одного метра від берега
У Дарницькому районі рятувальники дістали тіло жінки з озера
16 квiтня, 10:48
Семенов виступав за МФК «Родина»
Смерть за комп'ютером: у Росії пішов з життя 16-річний футболіст
14 квiтня, 20:50
15-річна дівчина раптово зникла під водою
На Київщині загинула 15-річна дівчина під час купання в річці Рось
Вчора, 08:40
Франциску було 88 років. Пост папи він обіймав із 13 березня 2013 року
Матчі італійської серії А були перенесені через смерть Папи Римського
21 квiтня, 12:16

Події в Україні

Пішла мститися за коханого. На фронті загинула волонтерка і військова Анастасія Єфімова
Пішла мститися за коханого. На фронті загинула волонтерка і військова Анастасія Єфімова
На Дніпропетровщині окупанти вдарили дроном по автобусу: десятки загиблих і поранених
На Дніпропетровщині окупанти вдарили дроном по автобусу: десятки загиблих і поранених
Карта бойових дій в Україні станом на 23 квітня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 23 квітня 2025 року
БаЛА «Молнія» атакував багатоповерхівку в Харкові
БаЛА «Молнія» атакував багатоповерхівку в Харкові
Втрати ворога станом на 23 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 23 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 квітня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 квітня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
206K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 квітня 2025
37K
Вибори Папи Римського. Фаворит букмекерських прогнозів значно перегнав конкурентів
32K
Помер улюблений скульптор Путіна Зураб Церетелі
24K
Депутат Держдуми Валуєв влаштував істерику через звернення Гашека до МОК
16K
Нема прогресу розслідування. Суд пояснив, чому різко зменшив заставу для ексголови МСЕК Крупи

Новини

23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 квiтня, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
20 квiтня, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua