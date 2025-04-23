Пішла мститися за коханого. На фронті загинула волонтерка і військова Анастасія Єфімова

У кінці березня Анастасія Єфімова зникла безвісти

На війні загинула активістка, волонтерка і захисниця Анастасія Ефімова. Вона долучилася до війська після загибелі чоловіка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на волонтерку Олександру Крушевську.

«Вже підтверджено і можна написати. Настя, дівчинка наша, загинула на війні. Дякую всім, хто молився, але на жаль на цей раз дива не сталося. Люблю тебе, дякую за твоє серце і жертву, яку ти віддала за ради майбутнього наших дітей. Дуже шкода, немає слів описати наскільки ти була крута! Співчуваю родині і всім близьким, друзям, хто знав Настю», – написала вона.

Ефімова долучилася до війська після загибелі чоловіка фото: Facebook/Олександра Крушевська

В кінці березня Анастасія Єфімова зникла безвісти. Жінка долучилася до ЗСУ після загибелі чоловіка Ігоря Єфімова, який загинув у грудні 2023 року.

Анастасія допомагала армії, організовувала гуманітарні ініціативи й підтримувала суспільні проєкти. Після загибелі чоловіка волонтерка самостійно виховувала двох дітей, а потім пішла мститися за нього. У «Благодійному фонді Єфімова» вона називала себе «захисником із тилу».

Анастасія Єфімова з чоловіком

Анастасія працювала в Асоціації народних волонтерів України, брала участь у діяльності Муніципальної варти Києва, очолювала департамент організації масових заходів у організації «Територія Жінок» і заснувала Українську ТехноСпортивну Федерацію. Також вона викладала в автошколі «АвтоЛеді».

Нагадаємо, за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників.

Як відомо, 17 квітня під час виконання бойового завдання загинув український регбіст Ігор Власюк.

До слова, на війні в Україні ліквідовано студента Челябінського медичного коледжу Олександр Петлинський, який народився 31 січня 2007 року.

Петлинський помер 9 березня «під час виконання військового обов'язку». Ймовірно, це перший окупант 2007 року народження, якого знищили Сили оборони України.