Україна повернула тіла ще 909 загиблих військових

фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих

З числа повернених «на щиті» оборонців полеглі з багатьох напрямків

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників. Як передає «Главком», про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з полоненими

З числа повернених «на щиті» оборонців полеглі з:

Курахівського напрямку;

Покровського напрямку;

Бахмутського напрямку;

Вугледарського напрямку;

Луганського напрямку;

Запорізького напрямку;

Сумського напрямку;

Харківського напрямку;

з моргів на території РФ.

Зазначається, що слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.

Нагадаємо, 29 листопада в Україну вдалося повернути тіла 502 полеглих захисників. Зокрема, вдалося репатріювати тіла 397 воїнів з Донецького напрямку, 24 – з Луганського напрямку, 64 – із Запорізького напрямку, а також 17 загиблих з моргів на території РФ.

8 листопада в Україну повернули тіла 563 полеглих захисників. У січні 2025 року Україна повернула тіла 757 полеглих оборонців.

Як повідомлялося, правоохоронці розслідують понад 50 кримінальних справ щодо вбивств українських військовополонених.