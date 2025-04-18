Україна повернула тіла ще 909 загиблих військових
З числа повернених «на щиті» оборонців полеглі з багатьох напрямків
За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників. Як передає «Главком», про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з полоненими
З числа повернених «на щиті» оборонців полеглі з:
- Курахівського напрямку;
- Покровського напрямку;
- Бахмутського напрямку;
- Вугледарського напрямку;
- Луганського напрямку;
- Запорізького напрямку;
- Сумського напрямку;
- Харківського напрямку;
- з моргів на території РФ.
Зазначається, що слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.
Нагадаємо, 29 листопада в Україну вдалося повернути тіла 502 полеглих захисників. Зокрема, вдалося репатріювати тіла 397 воїнів з Донецького напрямку, 24 – з Луганського напрямку, 64 – із Запорізького напрямку, а також 17 загиблих з моргів на території РФ.
8 листопада в Україну повернули тіла 563 полеглих захисників. У січні 2025 року Україна повернула тіла 757 полеглих оборонців.
Як повідомлялося, правоохоронці розслідують понад 50 кримінальних справ щодо вбивств українських військовополонених.
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