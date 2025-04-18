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Україна повернула тіла ще 909 загиблих військових

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Україна повернула тіла ще 909 загиблих військових
Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

З числа повернених «на щиті» оборонців полеглі з багатьох напрямків

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників. Як передає «Главком», про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з полоненими 

З числа повернених «на щиті» оборонців полеглі з:

  • Курахівського напрямку;
  • Покровського напрямку;
  • Бахмутського напрямку;
  • Вугледарського напрямку;
  • Луганського напрямку;
  • Запорізького напрямку;
  • Сумського напрямку;
  • Харківського напрямку;
  • з моргів на території РФ.

Зазначається, що слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.

Нагадаємо, 29 листопада в Україну вдалося повернути тіла 502 полеглих захисників. Зокрема, вдалося репатріювати тіла 397 воїнів з Донецького напрямку, 24 – з Луганського напрямку, 64 – із Запорізького напрямку, а також 17 загиблих з моргів на території РФ.

8 листопада в Україну повернули тіла 563 полеглих захисників. У січні 2025 року Україна повернула тіла 757 полеглих оборонців.

Як повідомлялося, правоохоронці розслідують понад 50 кримінальних справ щодо вбивств українських військовополонених.

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Теги: військові смерть

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