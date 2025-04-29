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У Варшаві перекинувся автобус з українцями: є багато постраждалих

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Варшаві перекинувся автобус з українцями: є багато постраждалих
Унаслідок ДТП постраждало 17 людей
фото: Miejski Reporter

Водій автобуса з невстановлених причин не впорався з керуванням

Близько 3:00 ночі на автомагістралі S2 у Варшаві, поблизу з’їзду на трасу S7 в районі Урсинув, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса, в якому перебували 26 пасажирів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Miejski Reporter.

За попередніми даними, водій автобуса з невстановлених причин не впорався з керуванням на повороті, внаслідок чого транспортний засіб врізався в захисну огорожу, перекинувся на бік і зіткнувся з ліхтарним стовпом. У салоні перебували громадяни України, Білорусі, Іспанії.

У Варшаві перекинувся автобус з українцями: є багато постраждалих фото 1

Внаслідок ДТП постраждало 17 осіб, з яких двоє – у важкому стані. Чотирнадцятьох пасажирів доставлено до лікарень, ще кілька отримують допомогу на місці.

У Варшаві перекинувся автобус з українцями: є багато постраждалих фото 2

Під час проведення рятувальної операції сталася друга аварія: вантажівка врізалася в пожежний автомобіль, який охороняв місце першої аварії. Водія вантажівки затисло в кабіні, його визволяли рятувальники. До лікарні доправлено також водія пожежного автомобіля та ще одного пожежника.

У Варшаві перекинувся автобус з українцями: є багато постраждалих фото 3
У Варшаві перекинувся автобус з українцями: є багато постраждалих фото 4

На місці працюють 23 пожежні команди, у тому числі спеціалізовані медико-рятувальні підрозділи та кілька карет швидкої допомоги. Поліція проводить слідство для з’ясування обставин обох інцидентів.

До слова, у Ванкувері під час вуличного фестивалю Lapu Lapu Day автомобіль збив натовп, у результаті чого дев'ятеро людей загинули. За попередніми даними, цей інцидент не має ознак терористичного акту

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Теги: ДТП Варшава Польща

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