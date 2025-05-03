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Поблизу американського парку Єллоустоун сталася моторошна аварія: семеро загиблих

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Поблизу американського парку Єллоустоун сталася моторошна аварія: семеро загиблих
Обидва транспортні засоби спалахнули
фото: Roger Merrill/AP

Жертвами аварії стали шість пасажирів із 14, які перебували в салоні автобуса, та водій пікапу

Дорожньо-транспортна пригода сталася біля національного парку Єллоустоун у Сполучених Штатах. Внаслідок зіткнення мікроавтобуса з туристами та пікапу загинули семеро людей. Як передає «Главком», про це повідомляє ВВС та низка американських медіа.

Так, жертвами аварії стали шість пасажирів із 14, які перебували в салоні автобуса, та водій пікапу. Ще восьмеро людей зазнали травм. Обидва транспортні засоби спалахнули.

Дорога у штаті Айдахо, яка веде до Єллоустоуну, в цей час року є надзвичайно завантаженою через потік туристів, які поспішають на відкриття сезону. Для розслідування обставин трощі її перекрили на сім годин.

Поблизу американського парку Єллоустоун сталася моторошна аварія: семеро загиблих фото 1
фото: Roger Merrill/AP

Поліція поки встановлює особи загиблих та їхнє громадянство. Постраждалих авіатранспортом доправили до лікарні. 

Нагадаємо, 29 квітня, близько 3:00 ночі на автомагістралі S2 у Варшаві, поблизу з’їзду на трасу S7 в районі Урсинув, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса, в якому перебували 26 пасажирів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Miejski Reporter.

За попередніми даними, водій автобуса з невстановлених причин не впорався з керуванням на повороті, внаслідок чого транспортний засіб врізався в захисну огорожу, перекинувся на бік і зіткнувся з ліхтарним стовпом. У салоні перебували громадяни України, Білорусі, Іспанії.

До слова, 1 травня у центрі Копенгагена автомобіль в’їхав у натовп. Постраждали щонайменше 12 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DR.

Інцидент стався на мосту королеви Луїзи, де неподалік розташовані кафе та торгові заклади. Унаслідок ДТП травмованих доправили до лікарні, один з них перебуває у критичному стані.

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Теги: США ДТП

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