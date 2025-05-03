Поблизу американського парку Єллоустоун сталася моторошна аварія: семеро загиблих
Жертвами аварії стали шість пасажирів із 14, які перебували в салоні автобуса, та водій пікапу
Дорожньо-транспортна пригода сталася біля національного парку Єллоустоун у Сполучених Штатах. Внаслідок зіткнення мікроавтобуса з туристами та пікапу загинули семеро людей. Як передає «Главком», про це повідомляє ВВС та низка американських медіа.
Так, жертвами аварії стали шість пасажирів із 14, які перебували в салоні автобуса, та водій пікапу. Ще восьмеро людей зазнали травм. Обидва транспортні засоби спалахнули.
Дорога у штаті Айдахо, яка веде до Єллоустоуну, в цей час року є надзвичайно завантаженою через потік туристів, які поспішають на відкриття сезону. Для розслідування обставин трощі її перекрили на сім годин.
Поліція поки встановлює особи загиблих та їхнє громадянство. Постраждалих авіатранспортом доправили до лікарні.
Нагадаємо, 29 квітня, близько 3:00 ночі на автомагістралі S2 у Варшаві, поблизу з’їзду на трасу S7 в районі Урсинув, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса, в якому перебували 26 пасажирів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Miejski Reporter.
За попередніми даними, водій автобуса з невстановлених причин не впорався з керуванням на повороті, внаслідок чого транспортний засіб врізався в захисну огорожу, перекинувся на бік і зіткнувся з ліхтарним стовпом. У салоні перебували громадяни України, Білорусі, Іспанії.
До слова, 1 травня у центрі Копенгагена автомобіль в’їхав у натовп. Постраждали щонайменше 12 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DR.
Інцидент стався на мосту королеви Луїзи, де неподалік розташовані кафе та торгові заклади. Унаслідок ДТП травмованих доправили до лікарні, один з них перебуває у критичному стані.
Коментарі — 0