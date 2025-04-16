Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Помер видатний науковець, який написав пісні для Мозгового

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Віктор Синьов помер
фото: meridian.kpnu.edu.ua

«Спочивайте з миром, «дядя Вітя»», – написала зворушливо Мозгова

Видатний вчений, доктор педагогічних наук Віктор Синьов помер 15 квітня. Продюсерка Олена Мозгова відреагувала на цю сумну звістку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост продюсерки у Facebook.

«Спочивайте з миром, «дядя Вітя».. знаю Вас з дитинства.. любов, повага і вічна памʼять. Співчуття родині», – написала зворушливо Мозгова.

Помер видатний науковець, який написав пісні для Мозгового фото 1
скриншот

Зауважимо, що у репертуарі батька Олени Мозгової, заслуженого артиста України Миколи Мозгового були композиції створені на вірші Віктора Синьова.

Що відомо про Віктора Синьова

Віктор Синьов – український науковець, заслужений юрист України, доктор педагогічних наук, член Національної академії педагогічних наук України, заслужений професор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Також він був професором кафедри психокорекційної педагогіки та реабілітації університету імені Михайла Драгоманова.

Віктор Синьом відійшов у вічність
Віктор Синьом відійшов у вічність
фото: udu.edu.ua

Народився 14 березня 1940 року в сім’ї відомих артистів естради – Марії Леонідової та Миколи Синьова.

«Віктор Миколайович був не лише науковцем, а й справжнім наставником, другом і натхненником для всіх, хто мав честь працювати з ним. Його талант, глибокі знання та людяність зробили його символом української освітньої та наукової спільноти. Під його керівництвом було підготовлено десятки докторів та кандидатів наук, які продовжують його справу, зберігаючи ті ідеї та цінності», – йдеться на сайті університету імені Михайла Драгоманова.

Нагадаємо, що продюсерка Олена Мозгова поділилася архівним записом пісні свого відомого батька, заслуженого артиста України Миколи Мозгового. Продюсерка запевнила, що цю композицію досі ще ніхто не чув.

Читайте також:

Теги: смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масштабна пожежа у Північній Македонії
У Північній Македонії оголошено жалобу за загиблими в пожежі в нічному клубі
17 березня, 07:02
Бедрос Кіркоров закінчив у Москві відділення музичної комедії Російського університету театрального мистецтва
Помер батько Філіпа Кіркорова
18 березня, 15:39
На місці працювали слідчо-оперативні групи Святошинського управління поліції
Смерть дитини у столичній стоматології: розпочато кримінальне провадження
22 березня, 23:15
Феміда покарала командира штрафом у розмірі 17 тис. грн
Командир не відпустив солдата до медпункту, а той помер: яке рішення ухвалив суд
26 березня, 14:58
Чоловік помер у день народження українського поета Тараса Шевченка
Скульптор Шевченко, який вважався загиблим на фронті, помер у СЗЧ
28 березня, 10:44
Відео з оглядом труни Олександра Кучкова набрало понад 6 млн переглядів
Власник ритуальної служби розповідає в TikTok про поховання і набирає мільйони переглядів
29 березня, 19:12
Мередіт Годро: 1 квітня у мене народилася третя дитина! Ще один хлопчик. Картер Майкл Годро – таке ж друге ім'я, як у його тата
Вдова трагічно загиблого гравця НХЛ повідомила про народження третьої дитини
8 квiтня, 21:17
Марадона помер 25 листопада 2020 року у віці 60 років
Колишній лікар Марадони у суді розповів про помилки під час лікування футболіста
9 квiтня, 13:12
Інцидент стався біля стадіону «Монументаль» у Сантьяго
У Чилі два вболівальники загинули біля стадіону перед матчем Кубка Лібертадорес
11 квiтня, 18:22

Життя

Помер видатний науковець, який написав пісні для Мозгового
Помер видатний науковець, який написав пісні для Мозгового
Чому сербський сир пуле – один із найдорожчих у світі
Чому сербський сир пуле – один із найдорожчих у світі
Кеті Перрі здійснила політ у космос (відео)
Кеті Перрі здійснила політ у космос (відео)
Великдень 2025. Як приготувати дубайську паску: рецепт, що підкорив мережу
Великдень 2025. Як приготувати дубайську паску: рецепт, що підкорив мережу
Воїн, що втратив кінцівки на війні, зробив зворушливе зізнання
Воїн, що втратив кінцівки на війні, зробив зворушливе зізнання
Щиро вболівав за Україну: помер лавреат Нобелівської премії з літератури
Щиро вболівав за Україну: помер лавреат Нобелівської премії з літератури

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 квітня 2025
61K
Рішення Саудівської Аравії може сильно вдарити по цінах на нафту
59K
Прокурорам – менші пенсії: Рада з другої спроби ухвалила рішення
51K
СБУ проводить обшук у головного кремлівського лобіста Московської церкви в Україні
18K
Прогноз магнітних бур на 16-18 квітня: якою буде сонячна активність

Новини

Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника
Сьогодні, 09:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:08
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
14 квiтня, 21:37
Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня
14 квiтня, 21:24
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 квiтня, 00:01

Прес-релізи

Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
15 квiтня, 13:49
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua