Помер видатний науковець, який написав пісні для Мозгового

«Спочивайте з миром, «дядя Вітя»», – написала зворушливо Мозгова

Видатний вчений, доктор педагогічних наук Віктор Синьов помер 15 квітня. Продюсерка Олена Мозгова відреагувала на цю сумну звістку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост продюсерки у Facebook.

«Спочивайте з миром, «дядя Вітя».. знаю Вас з дитинства.. любов, повага і вічна памʼять. Співчуття родині», – написала зворушливо Мозгова.

скриншот

Зауважимо, що у репертуарі батька Олени Мозгової, заслуженого артиста України Миколи Мозгового були композиції створені на вірші Віктора Синьова.

Що відомо про Віктора Синьова

Віктор Синьов – український науковець, заслужений юрист України, доктор педагогічних наук, член Національної академії педагогічних наук України, заслужений професор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Також він був професором кафедри психокорекційної педагогіки та реабілітації університету імені Михайла Драгоманова.

Віктор Синьом відійшов у вічність фото: udu.edu.ua

Народився 14 березня 1940 року в сім’ї відомих артистів естради – Марії Леонідової та Миколи Синьова.

«Віктор Миколайович був не лише науковцем, а й справжнім наставником, другом і натхненником для всіх, хто мав честь працювати з ним. Його талант, глибокі знання та людяність зробили його символом української освітньої та наукової спільноти. Під його керівництвом було підготовлено десятки докторів та кандидатів наук, які продовжують його справу, зберігаючи ті ідеї та цінності», – йдеться на сайті університету імені Михайла Драгоманова.

Нагадаємо, що продюсерка Олена Мозгова поділилася архівним записом пісні свого відомого батька, заслуженого артиста України Миколи Мозгового. Продюсерка запевнила, що цю композицію досі ще ніхто не чув.