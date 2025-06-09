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Україна здобула 11 нагород на Кубку світу з самбо

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україна здобула 11 нагород на Кубку світу з самбо
Українці вибороли чотири золота у Єревані

Україна посіла друге командне місце у Єревані

11 медалей (чотири золота, два срібла, п'ять бронз) та друге командне місце – такий здобуток збірної України з боротьби самбо на Кубку світу, що відбувся у Єревані (Вірменія). Про це повідомляє «Главком».

«Золото» здобули: Валентина Арутюнова (бойовий розділ, 72 кг), Сніжана Пліш (спортивний розділ, 54 кг), Анастасія Шевченко (спортивний розділ, 65 кг), Петро Давиденко (бойовий розділ, 88 кг). «Срібло» – Ангеліна Лисенко (бойовий розділ, 72 кг); Василь Івоняк (бойовий розділ, 79 кг).

Бронзові нагороди вибороли: Роман Труш (спортивний розділ, 71 кг); Олексій Моісєєв (спортивний розділ, +98 кг); Софія Бордінських (спортивний розділ, 59 кг); Діана Тулунжи (спортивний розділ, 65 кг); Євген Макаров (бойовий розділ, 98 кг).

Нагадаємо, Україна вперше за 28 років здобула «золото» на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики в особистому багатоборстві. Медаль виборола 17-річна Таїсія Онофрійчук.

Онофрійчук вдруге в кар'єрі змагається на чемпіонаті Європи. На дебютному Євро українська художня гімнастка пройшла до фіналу особистого багатоборства, однак посіла дев'яте місце.

Із моменту дебютного Євро Онофрійчук виступила на Олімпійських іграх, де також боролася за нагороди. А у 2025 році українка виступила на шести турнірах та була на п’єдесталі 29 разів з 30 можливих, здобувши 18 золотих нагород.

Серед головних претенденток на «золото» Онофрійчук була і на чемпіонаті Європи-2025. У кваліфікації, яка проходила впродовж змагальних днів, 17-річна українка показала найкращий результат з-поміж всіх учасниць – 90.050 бала.

Як минув фінал Євро-2025 в особистому багатоборстві?

  • Участь у фіналі взяли 25 художніх гімнасток. Вони були розділені на дві групи – А та В, кожна з яких по черзі виконувала вправи з предметами.
  • До фіналу в особистому багатоборстві кваліфікувалися дві українки: окрім Онофрійчук туди потрапила Поліна Каріка, яка змагалася у групі В. Онофрійчук же натомість потрапила до групи А.
  • Онофрійчук до другої частини змагань підходила, маючи найвищі проміжні оцінки у вправах з обручем та м'ячем – 29.950 та 28.600 бала відповідно.
  • Перед заключною ротацією Онофрійчук мала 1.5 бала переваги над найближчою переслідувачкою, Стіляною Ніколовою з Болгарії. І втримала її за підсумками фіналу.

До топ-10 потрапили обидві українки: Поліна Каріка замкнула десятку найкращих з результатом 109.950 бала.

Євро з художньої гімнастики. Особисте багатоборство, фінал

  • Таїсія Онофрійчук (Україна) – 117.800 бала
  • Стіляна Ніколова (Болгарія) – 116.700
  • Дар'я Варфоломеєв (Німеччина) – 115.150
Теги: самбо спорт Кубок світу

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