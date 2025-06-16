Українці стали призерами чемпіонату світу з богатирського багатоборства

У турнірі «Найсильніша нація планети» (командний чемпіонат світу U105) наша команда посіла друге місце

Українські атлети – серед призерів чемпіонату світу з богатирського багатоборства Ultimate Strongman 2025, що відбувся у місті Фульда (Німеччина). Про це повідомляє «Главком».

У турнірі «Найсильніша нація планети» (командний чемпіонат світу U105) наша команда у складі: Валерій Газаєв, Олександр Дубовой, Володимир Рекша, Єгор Ткаченко та Віталій Герасимов посіла друге місце. Українці поступилися першістю лише господарям турніру, збірній Німеччині. Бронза у команди Південно-Африканської Республіки.

Срібною призеркою індивідуального чемпіонату серед жінок у ваговій категорії до 82 кг стала Ганна Васюк.

Олександр Дубовой виборов бронзу чемпіонату світу з тяги у вазі до 105 кг.

Нагадаємо, золото і срібло чемпіонату Європи здобули українські фехтувальники.

На континентальній першості у Генуї (Італія) у неділю, 15 червня, особисті медалі розіграли шпажисти і шаблістки.

Роман Свічкар став чемпіоном Європи у чоловічій індивідуальній шпазі. У фіналі він переміг віцечемпіона світу серед юніорів Маттео Гарассі – 15:11.

Для 31-річного харків'янина, дворазового призера чемпіонату світу, це перша в кар'єрі нагорода європейської першості.

Шаблістка Аліна Комащук також вперше в кар'єрі зійшла на особистий п'єдестал пошани чемпіонату Європи.

Наша олімпійська чемпіонка у фіналі з рахунком 6:15 поступилася четвертому номеру світового рейтингу Сарі Нутча з Франції і здобула срібло.

Для 32-річної фехтувальниці з Одеси це шоста в кар'єрі медаль чемпіонату Європи, але перша особиста.

Чемпіонат Європи триватиме до 19 червня.

У Федерації фехтування України повідомили, що Ольга Харлан не потрапила у заявку збірної на чемпіонат Європи-2025, бо не брала участі у підготовці команди.

«Ольга тільки відновила тренування (поки самостійні) після перерви, яку взяла після Олімпіади. У підготовці команди участі не брала, не мала звичної фехтувальної практики. Ольга поки займається загальною фізичною підготовкою, це не підготовка до конкретних стартів. Цей сезон вона відпочиває», – зазначили у федерації.