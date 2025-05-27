Королівський тур в Канаду: монархія проти амбіцій Трампа по захопленню «51 штату США»

Карні: Королівський візит є нагадуванням про зв’язок між Канадою та Короною

Король Чарльз III та Королева Камілла здійснили свій перший візит до Канади як монархи, який набуває особливого значення на тлі заяв Дональда Трампа про можливу анексію Канади як «51-го штату Америки». Цей тур широко інтерпретується як демонстрація суверенітету Канади та міцності її зв'язків з Короною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Королівську пару тепло зустріли в Канаді словами «Ласкаво просимо додому» та «Боже, бережи короля». Вони одразу ж поринули в прогулянку, під час якої зустріли вівцю, впустили хокейну шайбу та отримали в подарунок кленовий сироп, ключовий продукт канадської кухні.

Цей візит особливо важливий, оскільки він відбувся після того, як президент США Дональд Трамп погрожував анексувати Канаду як «51-й штат Америки».

Марк Карні, прем'єр-міністр Канади, висловив сподівання, що візит короля стане наочною демонстрацією суверенітету країни. «Канада має непохитного захисника в особі нашого суверена», – сказав пан Карні, оголошуючи про поїздку.

У заяві, опублікованій перед приїздом монархів, пан Карні наголосив: «Королівський візит є нагадуванням про зв’язок між Канадою та Короною – зв’язок, що викувався поколіннями, формувався спільною історією та ґрунтувався на спільних цінностях». Він підкреслив, що цей зв'язок розвивався разом з Канадою, щоб відобразити «силу, різноманітність та впевненість нашого народу».

Як зазначає видання, завтра, Король Чарльз III виголосить тронну промову в залі Сенату, майже через 70 років після того, як канадський суверен вперше відкрив парламент.

«Ця історична честь відповідає вазі нашого часу. Вона свідчить про наші незмінні традиції та дружбу, про життєздатність нашої конституційної монархії та нашу особливу ідентичність, а також про історичні зв’язки, які кризи лише зміцнюють», – зазначив Карні.

Верховний комісар Канади у Великій Британії також заявив, що візит короля «підсилить силу та міць» цього послання. Канадські ЗМІ назвали цей тур шансом для монархії знайти «нову актуальність, оскільки Трамп погрожує анексією».

Король та Королева прибули до Канади літаком Королівських ВПС Канади. Їхній насичений графік передбачає зустрічі з якомога більшою кількістю канадців протягом майже 24 годин перебування в країні. Пару супроводжували прем'єр-міністр Марк Карні та його дружина Діана Фокс Карні.

Королеві вручали букети квітів, а Король взяв участь в урочистому киданні шайби для дитячого вуличного хокею, що є канадською традицією. Королева Камілла носила діамантову брошку з кленового листя, яка раніше належала Королеві-матері Єлизаветі та Королеві Єлизаветі II.

Під час заходу Королева висловила підтримку королівської родини народу України, зазначивши українцям у Канаді, які підтримують жінок у країні, що охоплена війною, наскільки «важливими» є їхні зусилля.

Представивши її групі волонтерів фонду Maple Hope, який реалізує проєкт для жінок в Україні, котрі втратили своїх дітей або близьких через війну, Королева сказала Марині Попович, одній із волонтерок: «Те, що ви робите, є дуже важливим». Попович відповіла: «Дякую вам і всій королівській родині за вашу підтримку України, це так багато значить».

Нагадаємо, Король Чарльз III та королева Камілла розпочали дводенний державний візит до Канади, який має на меті підкреслити суверенітет країни на тлі напруженості у відносинах із США.