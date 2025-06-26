Каспаров начебто познайомив південносуданського революціонера Аджака з фінансистом з Уолл-стріт Граньєрі

За інформацією джерела, гросмейстер причетний до купівлі зброї

13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров може бути причетний до підготовки державного перевороту в Південному Судані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За інформацією джерела, гросмейстер причетний до купівлі зброї, яка мала використовуватися для зміни влади в африканській країні.

Каспаров начебто познайомив південносуданського революціонера Пітера Аджака з фінансистом з Уолл-стріт Робертом Граньєрі. Підсумком зустрічі стало виділення Аджаку та вихідцю з Судану Аврааму Кічу $7 млн ​​на автомати Калашнікова, гранати, а також зенітні ракетні комплекси Stinger.

Каспаров, коментуючи інформацію про свою причетність до спроби збройного держперевороту, заявив, що «провів більшу частину свого життя, відстоюючи громадянські права і просуваючи демократію в усьому світі».

Адвокати Аджака звинуватили американську владу у виборчому переслідуванні двох чорношкірих чоловіків і акцентували увагу, що Граньєрі та Каспарову не було пред'явлено звинувачень, хоча вони підтримали план двох суданців.

На даний момент ні Граньєрі, ні Каспарову не пред'явлено жодних звинувачень у цій справі.

Південний Судан став наймолодшою ​​країною в світі, коли відокремився від Судану в 2011 році після більш ніж 20 років громадянської війни.

У 2023 році Путін пообіцяв йому підтримку «у врегулюванні внутрішньополітичної ситуації та забезпеченні безпеки».

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.