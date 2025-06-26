Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Каспаров причетний до підготовки держперевороту в Південному Судані – ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Каспаров причетний до підготовки держперевороту в Південному Судані – ЗМІ
Каспаров начебто познайомив південносуданського революціонера Аджака з фінансистом з Уолл-стріт Граньєрі
фото: kasparov.com

За інформацією джерела, гросмейстер причетний до купівлі зброї

13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров може бути причетний до підготовки державного перевороту в Південному Судані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За інформацією джерела, гросмейстер причетний до купівлі зброї, яка мала використовуватися для зміни влади в африканській країні.

Каспаров начебто познайомив південносуданського революціонера Пітера Аджака з фінансистом з Уолл-стріт Робертом Граньєрі. Підсумком зустрічі стало виділення Аджаку та вихідцю з Судану Аврааму Кічу $7 млн ​​на автомати Калашнікова, гранати, а також зенітні ракетні комплекси Stinger.

Каспаров, коментуючи інформацію про свою причетність до спроби збройного держперевороту, заявив, що «провів більшу частину свого життя, відстоюючи громадянські права і просуваючи демократію в усьому світі».

Адвокати Аджака звинуватили американську владу у виборчому переслідуванні двох чорношкірих чоловіків і акцентували увагу, що Граньєрі та Каспарову не було пред'явлено звинувачень, хоча вони підтримали план двох суданців.

На даний момент ні Граньєрі, ні Каспарову не пред'явлено жодних звинувачень у цій справі.

Південний Судан став наймолодшою ​​країною в світі, коли відокремився від Судану в 2011 році після більш ніж 20 років громадянської війни.

У 2023 році Путін пообіцяв йому підтримку «у врегулюванні внутрішньополітичної ситуації та забезпеченні безпеки».

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Теги: Гаррі Каспаров Африка Судан новости

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Диктатор Володимир Путін та президент ПАР Вінсент Маґвенья
Чому Росія нарощує свою присутність в Африці: пояснення розвідки
12 червня, 11:01
Китай хоче налагодити торгівлю із Африкою
Китай скасовує всі мита на товари з країн Африки
12 червня, 09:16
У заяві йдеться, що ПВК «Вагнер» «знищила тисячі бойовиків та їхніх командирів, які роками тероризували мирне населення»
ПВК «Вагнер» заявили про вихід з африканської країни – ЗМІ
6 червня, 19:19

Новини

Каспаров причетний до підготовки держперевороту в Південному Судані – ЗМІ
Каспаров причетний до підготовки держперевороту в Південному Судані – ЗМІ
Мбаппе подав до суду на «ПСЖ»: яка причина
Мбаппе подав до суду на «ПСЖ»: яка причина
Захарова влаштувала істерику та розповіла про «деградацію спорту без росіян»
Захарова влаштувала істерику та розповіла про «деградацію спорту без росіян»
Збірна України з ампфутболу зіграє на турнірі у Варшаві
Збірна України з ампфутболу зіграє на турнірі у Варшаві
Україна програла Бразилії на жіночому чемпіонаті світу з баскетболу 3х3
Україна програла Бразилії на жіночому чемпіонаті світу з баскетболу 3х3
Futsal Week Summer Cup: юнацька збірна України із футзалу здобула першу перемогу
Futsal Week Summer Cup: юнацька збірна України із футзалу здобула першу перемогу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
252K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 червня: ситуація на фронті
170K
РФ знайшла нове джерело людського ресурсу для війни
98K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 червня 2025
14K
У США таємно прибув урядовий літак РФ: Захарова розкрила, хто був на борту
11K
Втрати ворога станом на 26 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
9014
Посол України в Польщі пояснив, чому Варшава досі не передала обіцяні МіГ-29

Новини

Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
Вчора, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
24 червня, 00:55
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua