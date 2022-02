Дебютантка Олімпіади ледве не скрутила шию після жахливого падіння на трасі

Травма американки Ніни О’Браєн змусила організаторів на якийсь час призупинити змагання у гігантському слаломі у жінок на Олімпіаді у Пекіні.

Спортсменка посідала 6-е місце після першої спроби, але впала перед фінішом під час другого спуску, серйозно підвернувши ногу. Їй протягом десяти хвилин надавали медичну допомогу на місці, після чого евакуювали з траси.

Prayers out to Nina O'Brien from The USA Ski Team **WARNING** it's pretty bad pic.twitter.com/AWz6EVVfaw