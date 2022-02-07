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    Дебютантка Олімпіади ледве не скрутила шию після жахливого падіння на трасі

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    Американське спортсменке після падіння довелося евакуювати з траси - Дебютантка Олімпіади ледве не скрутила шию після жахливого падіння на трасі
    Американське спортсменке після падіння довелося евакуювати з траси
    фото: Olympics

    Через травму Ніни Ніни О’Браєн організаторам Ігор довелося призупинити змагання

    Травма американки Ніни О’Браєн змусила організаторів на якийсь час призупинити змагання у гігантському слаломі у жінок на Олімпіаді у Пекіні.

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    Спортсменка посідала 6-е місце після першої спроби, але впала перед фінішом під час другого спуску, серйозно підвернувши ногу. Їй протягом десяти хвилин надавали медичну допомогу на місці, після чого евакуювали з траси.

    Перемогу у цьому виді програми здобула шведка Сара Ектор, завоювавши олімпійське золото. Трійку призерів також склали Федеріка Бріньйоне (Італія) та Лара Гут-Бехрамі (Швейцарія).

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    Теги: Олімпіада гірські лижі
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    Дебютантка Олімпіади ледве не скрутила шию після жахливого падіння на трасі