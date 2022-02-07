Дебютантка Олімпіади ледве не скрутила шию після жахливого падіння на трасі
Через травму Ніни Ніни О’Браєн організаторам Ігор довелося призупинити змагання
Травма американки Ніни О’Браєн змусила організаторів на якийсь час призупинити змагання у гігантському слаломі у жінок на Олімпіаді у Пекіні.
Спортсменка посідала 6-е місце після першої спроби, але впала перед фінішом під час другого спуску, серйозно підвернувши ногу. Їй протягом десяти хвилин надавали медичну допомогу на місці, після чого евакуювали з траси.
Prayers out to Nina O'Brien from The USA Ski Team **WARNING** it's pretty bad pic.twitter.com/AWz6EVVfaw— I_Я_Smooove (@I_R_Smooove) February 7, 2022
Перемогу у цьому виді програми здобула шведка Сара Ектор, завоювавши олімпійське золото. Трійку призерів також склали Федеріка Бріньйоне (Італія) та Лара Гут-Бехрамі (Швейцарія).
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