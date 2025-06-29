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Керівник російського футболу розраховує, що президент УЄФА відвідає РФ вже у 2025 році

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Керівник російського футболу розраховує, що президент УЄФА відвідає РФ вже у 2025 році
У РФ очікують на приїзд Чеферіна
фото: УЄФА

Збірну Росії та російські клуби відсторонили від міжнародних турнірів після початку агресії РФ проти України

Глава Російського футбольного союзу (РФС) Олександр Дюков повідомив, що президент УЄФА Олександр Чеферін може відвідати країну-агресора до кінця 2025 року. Про це інформує «Главком».

«Про відвідування Росії ми говорили з Александером Чеферіном (на конгресі УЄФА). Сподіватимемося, що цей приїзд відбудеться вже цього року», – сказав Дюков в інтерв'ю російським пропагандистам.

Збірну Росії та російські футбольні клуби відсторонили від міжнародних турнірів після початку російської агресії проти України в лютому 2022 року. 

Нагадаємо, що Росію було відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу. Таким чином, країна-агресор втратила можливість зіграти у фінальній частині чемпіонату світу з футболу.

Як повідомлялося, члени конгресу УЄФА вшанували хвилиною мовчання ліквідованого російського окупанта Олексія Бугаєва.

Засідання конгресу УЄФА відбулося у четвер, 3 квітня, у Белграді. У ході заходу були показані титри з прізвищами футбольних осіб, які пішли з життя у 2024 році. У списку пам'яті згадали й про окупанта Бугаєва, якого ліквідували захисники України.

Нагадаємо, колишній гравець збірної Росії з футболу Олексій Бугаєв був ліквідований українськими захисниками у минулому році. 

Колишньому захиснику «Локомотива», «Томі» та «Краснодара» було 43 роки.

Бугаєв розпочинав професійну кар'єру в «Торпедо» у 2001 році та завершив її у 2010-му. У складі збірної Росії він провів 7 матчів, грав у тому числі на Євро-2004.

У 2005 році окупант виграв Суперкубок Росії у складі «Локомотива».

У вересні 2024 року спортсмена було засуджено до 9,5 року колонії суворого режиму у справі про замах на збут наркотиків.

Теги: Александр Чеферін УЄФА росія НОВИНИ ФУТБОЛУ

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