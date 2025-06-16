Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іран затвердив договір про стратегічне партнерство з Росією

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Іран затвердив договір про стратегічне партнерство з Росією
На тлі атак на Ізраїль Іран вирішив заручитись допомогою росіян
фото із відкритих джерел

Парламент Ірану затвердив новий договір із країною-агресоркою Росією

Голова іранського Меджлісу (однопалатного парламенту) Мохаммад Багер Галібаф направив президенту країни Масуду Пезешкіану затверджений Договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Ісламською Республікою Іран та Російською Федерацією. Як повідомляє «Главком», про це пишуть росЗМІ із посиланням на посольство Ірану в РФ.

17 січня за підсумками переговорів у Кремлі президенти РФ та Ірану підписали Договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами. 21 квітня російський диктатор Володимир Путін підписав закон про ратифікацію угоди.

За даними ЗМІ, документ включає 47 статей, значну частину яких присвячено військово-технічному співробітництву – від обміну військовими делегаціями та заходу кораблів до спільних навчань та протидії загальним загрозам. Також йдеться про питання міжнародної безпеки, контролю над озброєннями та інформаційної безпеки.

Стаття 12 закріплює спільні зусилля Москви та Тегерана щодо зміцнення миру в Каспійському регіоні, Центральній Азії, на Південному Кавказі та на Близькому Сході, а також протидії втручанню третіх країн.

На відміну від договору Росії з КНДР, укладеного минулого року, в угоді з Іраном немає зобов'язань щодо взаємної військової допомоги під час нападу. У статті 3 зазначено, що сторона, яка зазнала агресії, не повинна отримувати підтримку агресора від партнера.

Крім того, договір охоплює співпрацю у торгівлі, економіці, транспорті, атомній енергетиці, охороні здоров'я, освіті, космосі та культурі.

Нагадаємо, Ізраїль та Іран обмінялися масштабними ракетними ударами. Наслідки конфлікту можуть відчуватися у всьому світі. Зокрема, його використає РФ, про це розповів колишній глава МЗС Павло Клімкін.Клімкін запевняє: для російської пропаганди ця тема теж стане пріоритетною, а розкручувати її вона буде насамперед на Заході.

До слова, пропозиція залучити Росію до переговорного процесу щодо врегулювання на Близькому Сході, є спробою Кремля відвернути увагу світу від війни в Україні, йдеться у аналізі ISW.

Раніше стало відомо, що Під час останньої масованої атаки на Ізраїль поранено понад 60 людей, а також є загиблі. вночі Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль. Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що Іран випустив майже 40 ракет. Житлові райони та критична інфраструктура зазнали пошкоджень.

Читайте також:

Теги: росія Ізраїль Іран путін закон диктатор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп йде
Трамп йде
22 травня, 10:27
Півфінал Євробачення: 6 із 15 учасників працюють на користь країни-агресора
Півфінал Євробачення: 6 із 15 учасників працюють на користь країни-агресора
16 травня, 18:32
Сенатор США емоційно звернувся до росіян
Сенатор США емоційно звернувся до росіян
28 травня, 01:22
Карта бойових дій в Україні станом на 27 травня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 27 травня 2025 року
27 травня, 08:26
Сарказм розповів кумедну історію, свідком якої став у тюрмі
Російські військові злякалися безхатька, прийнявши його за азовця
1 червня, 14:13
На місці подій працюють підрозділи ДСНС
Комбінований удар по Харкову: з’явились фото наслідків
4 червня, 07:17
Військовий експерт повідомив про нову базу для запусків ракет «Кинджал»
Нові цілі для Малюка. Військовий експерт звертає увагу на об’єкт, який почали використовувати росіяни
4 червня, 14:06
Диктатор Володимир Путін та президент ПАР Вінсент Маґвенья
Чому Росія нарощує свою присутність в Африці: пояснення розвідки
12 червня, 11:01
Жителі Ізраїлю закуповують продукти
Ізраїль готується до удару Ірану у відповідь: населення запасається водою і продуктами (оновлено)
13 червня, 08:55

Політика

Іран пошкодив американське посольство у Тель-Авіві
Іран пошкодив американське посольство у Тель-Авіві
Трамп хоче залучити Путіна як посередника між Ізраїлем та Іраном. Є моменти, які насторожують
Трамп хоче залучити Путіна як посередника між Ізраїлем та Іраном. Є моменти, які насторожують
Зеленський зустрінеться з Трампом на полях G7: що очікує світ від перемовин
Зеленський зустрінеться з Трампом на полях G7: що очікує світ від перемовин
Британську спецслужбу МІ6 вперше очолила жінка
Британську спецслужбу МІ6 вперше очолила жінка
Іран пояснив, коли почне переговори про припинення вогню
Іран пояснив, коли почне переговори про припинення вогню
Ізраїль вважає, що досяг повної переваги в повітрі над Іраном – Jerusalem Post
Ізраїль вважає, що досяг повної переваги в повітрі над Іраном – Jerusalem Post

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
245K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 червня: ситуація на фронті
169K
Україна втратила свого найпотужнішого союзника – The Telegraph
94K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 червня 2025
64K
Іран попросив президента Кіпру передати Ізраїлю послання
59K
Терорист Гіркін вважає Путіна ідіотом
31K
Трампу час визначатися

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
Сьогодні, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
Сьогодні, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
Вчора, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua