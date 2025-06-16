Іран затвердив договір про стратегічне партнерство з Росією

Парламент Ірану затвердив новий договір із країною-агресоркою Росією

Голова іранського Меджлісу (однопалатного парламенту) Мохаммад Багер Галібаф направив президенту країни Масуду Пезешкіану затверджений Договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Ісламською Республікою Іран та Російською Федерацією. Як повідомляє «Главком», про це пишуть росЗМІ із посиланням на посольство Ірану в РФ.

17 січня за підсумками переговорів у Кремлі президенти РФ та Ірану підписали Договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами. 21 квітня російський диктатор Володимир Путін підписав закон про ратифікацію угоди.

За даними ЗМІ, документ включає 47 статей, значну частину яких присвячено військово-технічному співробітництву – від обміну військовими делегаціями та заходу кораблів до спільних навчань та протидії загальним загрозам. Також йдеться про питання міжнародної безпеки, контролю над озброєннями та інформаційної безпеки.

Стаття 12 закріплює спільні зусилля Москви та Тегерана щодо зміцнення миру в Каспійському регіоні, Центральній Азії, на Південному Кавказі та на Близькому Сході, а також протидії втручанню третіх країн.

На відміну від договору Росії з КНДР, укладеного минулого року, в угоді з Іраном немає зобов'язань щодо взаємної військової допомоги під час нападу. У статті 3 зазначено, що сторона, яка зазнала агресії, не повинна отримувати підтримку агресора від партнера.

Крім того, договір охоплює співпрацю у торгівлі, економіці, транспорті, атомній енергетиці, охороні здоров'я, освіті, космосі та культурі.

Нагадаємо, Ізраїль та Іран обмінялися масштабними ракетними ударами. Наслідки конфлікту можуть відчуватися у всьому світі. Зокрема, його використає РФ, про це розповів колишній глава МЗС Павло Клімкін.Клімкін запевняє: для російської пропаганди ця тема теж стане пріоритетною, а розкручувати її вона буде насамперед на Заході.

До слова, пропозиція залучити Росію до переговорного процесу щодо врегулювання на Близькому Сході, є спробою Кремля відвернути увагу світу від війни в Україні, йдеться у аналізі ISW.

Раніше стало відомо, що Під час останньої масованої атаки на Ізраїль поранено понад 60 людей, а також є загиблі. вночі Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль. Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що Іран випустив майже 40 ракет. Житлові райони та критична інфраструктура зазнали пошкоджень.