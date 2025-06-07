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Американське паливо на ЗАЕС: Росія звернулася до ООН за посередництвом

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Американське паливо на ЗАЕС: Росія звернулася до ООН за посередництвом
Росія нібито підготувала «комплексний план» поетапного введення Запорізької АЕС в експлуатацію
фото з відкритих джерел

Росія просить МАГАТЕ про посередництво щодо американського ядерного палива на окупованій ЗАЕС

Російська Федерація звернулася до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з проханням виступити посередником у переговорах з Вашингтоном. Кремль хоче вирішити питання, що робити з американським ядерним паливом, яке зберігається на окупованій Запорізькій АЕС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, Росія висловлює бажання перезапустити простоюючу ЗАЕС, яка розташована поблизу однієї з ліній фронту війни в Україні та до окупації виробляла п’яту частину електроенергії країни. Питання американського палива є однією з численних перешкод на цьому шляху.

Керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що перезапуск станції наразі неможливий через відсутність стабільного електропостачання та води для охолодження.

Глава російського уряду з ядерної енергетики Олексій Ліхачов після зустрічі з Гроссі заявив, що Росія готова або використовувати паливо, поставлене американською компанією Westinghouse, або повністю вилучити його та повернути до Сполучених Штатів. Він також зазначив у телевізійних коментарях, що раніше представники Westinghouse та енергетичної компанії США висловлювали Росії занепокоєння щодо інтелектуальної власності у зв'язку з цим питанням.

Державне інформаційне агентство РІА цитує Гроссі, який заявив, що МАГАТЕ готове виступити посередником у цьому питанні.

Ліхачов додав, що Росія нібито підготувала «комплексний план» поетапного введення станції в експлуатацію. Однак, за його словами, цей план може бути реалізований лише за умови усунення всіх військових загроз.

Запорізька АЕС була окупована російськими військами у березні 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення. Станція має шість реакторів, останній з яких припинив виробляти електроенергію у вересні 2022 року.

Нагадаємо, Запорізька атомна електростанція не може бути перезапущена через брак води для охолодження і відсутність стабільного електропостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, якого цитує Reuters.

За словами посадовця, для повноцінного відновлення роботи ЗАЕС, яка не виробляє електроенергію вже майже три роки, доведеться качати воду з Дніпра. Гроссі додав, що Росія не приховувала наміру відновити роботу станції, однак зауважив, що це неможливо зробити у короткі терміни.

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Теги: росія МАГАТЕ Запорізька АЕС ООН

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