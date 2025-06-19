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Кремль зробив заяву про наступний раунд переговорів з Україною

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Кремль зробив заяву про наступний раунд переговорів з Україною
Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков повідомив, коли очікувати нового раунду переговорів
фото: росЗМІ

Раніше Росія вже озвучувала дату проведення майбутніх переговорів

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков анонсував новий раунд переговорів з українською стороною. Як інформує «Главком», про це він сказав в інтерв'ю для RT.

За словами представника Путіна, дата третього раунду переговорів з Україною буде погоджена вже наступного тижня. Він також заявив, що сторони активно обговорюють терміни чергової зустрічі.

Днями у Кремлі заявили, що новий раунд переговорів із Україною можуть провести після 22 червня. Дату перемовин ще не визначили, а місце зустрічі, ймовірно, залишиться тим самим – у Стамбулі. 

Раніше речниця міністерства закордонних справ (МЗС) Росії Марія Захарова повідомила, що російська делегація буде готова прибути до Стамбула після 22 червня для продовження переговорів з Україною.

Захарова додала, що конкретні терміни нового раунду переговорів буде визначено й озвучено найближчим часом.

Нагадаємо, на пресконференції російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія хоче миру, але вважає ключовим питання, хто від України підписуватиме документи щодо врегулювання.

За словами диктатора, вони «мають бути підписані легітимною владою України, інакше це викинуть у смітник».

Варто зазначити, що зустріч Путіна із Зеленським можлива на завершальному етапі переговорів. Російський диктатор повідомив, що переговорники РФ та України готові зустрічатися після 22 червня. Він зазначив, що переговорна група Росії у контакті з українськими візаві.

Нагадаємо, у понеділок, 2 червня, у Стамбулі почався другий раунд переговорів делегацій України та Російської Федерації. Російські представники під час перемовин передали власні ініціативи, тоді як Україна підтвердила незмінність своїх підходів.

Однією з ключових вимог Києва залишається негайне та безумовне припинення вогню терміном щонайменше на 30 днів. Проте, як наголосив Умєров, Росія навіть не розглядає таку можливість.

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Теги: переговори росія Україна

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