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США таємно обговорювали з РФ текст резолюції до річниці нападу на Україну – Le Monde

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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США таємно обговорювали з РФ текст резолюції до річниці нападу на Україну – Le Monde
США таємно радилися з Росією щодо резолюції до річниці нападу на Україну
фото з відкритих джерел

Сполучені Штати просили Україну відкликати її проєкт резолюції та розраховували на підтримку свого варіанту з боку європейських держав 

24 лютого Генеральна асамблея ООН розглядала два проєкти резолюції щодо російсько-української війни –один спільний, над яким працювала і Україна, інший – запропонований США. Американський варіант відзначався м’якістю формулювань і не містив прямих звинувачень на адресу Кремля. Втім, остаточний текст американської резолюції був змінений в ООН. Зокрема, формулювання «конфлікт» замінили на «російське вторгнення в Україну». Після цього Сполучені Штати не підтримали навіть власну версію документа, повідомляє «Главком» із посиланням Le Monde.

Видання зʼясувало, що США вели кулуарні переговори з Росією щодо свого варіанту резолюції. За даними журналістів, 21 лютого в ООН відбулася розмова між представниками США, Франції та Великої Британії. Американська дипломатка Дороті Ші повідомила французькому послу Ніколя де Рів'єру та британській представниці Барбарі Вудворд, що Сполучені Штати просять Україну відкликати її проєкт резолюції та розраховують на підтримку свого варіанту з боку європейських держав.

У відповідь Рів'єр поцікавився, що саме містить американська ініціатива. Ші відповіла: «Мир, а не війна», на що французький дипломат саркастично перепитав: «Це російсько-американська ініціатива?».

Згодом джерела у Великій Британії та Франції підтвердили, що США дійсно обговорювали зміст резолюції з Росією без відома європейських партнерів. Після цього країни ЄС провели власне засідання, на якому вирішили, що Україна не повинна відкликати свій документ. Також було домовлено, що Велика Британія чинитиме опір американському проєкту в Раді Безпеки ООН, а Франція – у Генеральній асамблеї.

У підсумку Франція внесла в текст американської резолюції низку змін, які фактично послабили її позиції. Внаслідок цього український проєкт ухвалили у первісному вигляді, тоді як змінена версія США отримала обмежену підтримку. Один із європейських дипломатів у коментарі Le Monde заявив, що у цій ситуації Сполучені Штати «зазнали фіаско».

Раніше ми писали, що Генеральна Асамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо третьої річниці російської війни «Просування всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Укрінформ.

Так, «за» проголосували – 93 країни, «проти» – 18, утрималися – 65. США та РФ проголосували проти, а Китай – утримався.

Нагадаємо, США розіслали країнам-членам ООН лист із проханням проголосувати за американський варіант резолюції щодо війни РФ в Україні і проголосувати проти «будь-якого іншого варіанту чи поправок, представлених під час 11-ї надзвичайної спеціальної сесії 24 лютого 2025 року». 

У листі, розісланому Штатами, також наголошується що американський варіант, який називається «Шлях до миру», спрямований саме на припинення війни. США запропонували свій варіант резолюції, яка не називає Росію агресором, а тільки закликає «негайно припинити конфлікт».

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Теги: росія США ООН війна

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