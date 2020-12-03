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    Київський «Будівельник» зі страшним відривом виграв матчі 1/8 фіналу Кубка України

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    Український дебют американця Тейлера Флека (№15) - Київський «Будівельник» зі страшним відривом виграв матчі 1/8 фіналу Кубка України
    Український дебют американця Тейлера Флека (№15)
    Світлина - БК «Будівельник»

    Також заявку на вихід у чвертьфінал зробили «Черкаські Мавпи»

    Зіграні перші поєдинки 1/8 фіналу Кубка України. Якщо суперники з однієї пари розібралися в дводенному інтервалі, то «Політехнік» та «Черкаські мавпи» зіграли лише перший поєдинок. А інші протистояння ще не починалися.

    «Політехнік» (Харків) – «Черкаські Мавпи» - 64:88 (18:27, 12:13, 19:19, 15:29)

    «Політехнік»: Станіслав Завадський (14), Сергій Кузнєцов (10 + 5 передач), Сергій Старцев (7), Андрій Шаламов (7), Євген Савченко (6), Рафаїл Хрисостоміді (5)

    «Мавпи»: Діон Райт (19), Володимир Конєв (16 + 7 підбирань), Дмитро Скапинцев (14 + 9 підбирань), Джонс Скотт (9 + 6 підбирань), Антон Дзюба (8), Сергій Попов (6 + 5 підбирань), Руслан Отверченко (5)

    За «Мавп» у цій грі дебютували американці Діон Райт та Джонс Скотт. Повторну гру команди зіграють завтра, 4 грудня, починаючи з 18:30 у Черкасах.

    «Маріуполь» - «Будівельник» (Київ) – 55:105 (19:33, 16:30, 8:21, 12:21)

    «Маріуполь»: Максим Лук’янов (15), Микита Бібіков (13 + 4 підбирання – 6 втрат), Олександр Будюк (11), Дмитро Флашнер (7 + 6 підбирань), Михайло Шкода (5 + 4 підбирання + 4 передачі – 6 втрат), Віталій Белла (4 + 13 підбирань)

    «Будівельник»: Зак Томас (22 + 7 підбирань + 5 передач), Брайс Джонсон (16 + 7 підбирань), Стівен Бьортт (12 + 8 передач + 4 підбирання), Андрій Кожемякін (12 + 4 підбирання + 4 перехоплення), Реджі Джонсон (11 + 8 передач), Роберт Дево (10 + 7 підбирань + 4 перехоплення + 2 блок-шоти), Роман Козлов (8), Сергій Загреба (7 + 6 підбирань), Олександр Фурс (4), Тайлер Флек (3 + 6 підбирань)

    Обидва матчі суперліговий «Будівельник» і вищоліговий «Маріуполь» вирішили провести в малому залі київського Палацу спорту. Зокрема й цей, номінально виїзний для команди Вальдемараса Хомічюса, в якому найменша інтрига в протистоянні щезла.

    «Будівельник» (Київ) – «Маріуполь» - 121:51 (26:20, 32:10, 35:4, 28:17)

    «Будівельник»: Зак Томас (21 + 9 підбирань + 5 передач), Роберт Дево (21 + 7 підбирань + 3 блок-шоти), Андрій Кожемякін (17 + 7 передач + 6 перехоплень + 5 підбирань), Брайс Джонсон (15 + 9 підбирань + 5 передач), Реджі Джонсон (14 + 5 передач + 4 підбирання), Роман Козлов (11), Стівен Бьортт (8 + 8 передач + 5 підбирань), Тайлер Флек (7 + 8 підбирань), Сергій Загреба (4), Платон Хижняк (3)

    «Маріуполь»: Микита Бібіков (13), Михайло Шкода (11 + 6 передач + 4 підбирання – 6 втрат), Олександр Будюк (7 + 5 підбирань), Дмитро Флашнер (7), Максим Лук’янов (6 + 4 підбирання + 4 перехоплення – 9 втрат), Віталій Белла (5 + 9 підбирань), Микита Цихановський (2)

    У цих двох матчах за «Будівельник» дебютував 26-річний американський форвард Тайлер Флек. Флек провів 5 сезонів в NCAA за Південну Дакоту, а в Європі виступав у чемпіонатах Швеції та Фінляндії. В сезоні-2019/2020 Тайлер приносив 9,7 очка + 5,0 підбирання + 1,0 блоку за 21 хвилину фінському клубу «Нокія».

    Завтра, 4 грудня, окрім «Мавп» і «Політехніка», перші матчі 1/8 фіналу Кубка України проводитимуть «Кривбас» - «Прометей», «Хімік-2» - «Запоріжжя», «Хімік» - «Харківські Соколи», «Дніпро» - «Одеса» і «Тернопіль» - «Київ-Баскет».

     Читайте також: Баскетбольна Суперліга: «Будівельник» переможно повернувся з тривалого карантину
    Теги: Кубок України баскетбол БК Політехнік (Харків) Стівен Бьортт Андрій Кожемякін Сергій Кузнєцов Володимир Конєв Руслан Отверченко Джонатан Брайс Джонсон Роман Козлов Реджінальд Джонсон Вальдемарас Хомічюс Роберт Дево Олександр Фурс Зак Томас Сергій Загреба Дмитро Скапинцев Антон Дзюба Станіслав Завадський Рафаїл Хрисостоміді Діон Райт Джонс Скотт БК «Маріуполь» Максим Лук’янов Микита Бібіков Михайло Шкода Віталій Белла Тайлер Флек
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