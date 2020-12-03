Київський «Будівельник» зі страшним відривом виграв матчі 1/8 фіналу Кубка України

Також заявку на вихід у чвертьфінал зробили «Черкаські Мавпи»

Зіграні перші поєдинки 1/8 фіналу Кубка України. Якщо суперники з однієї пари розібралися в дводенному інтервалі, то «Політехнік» та «Черкаські мавпи» зіграли лише перший поєдинок. А інші протистояння ще не починалися.

«Політехнік» (Харків) – «Черкаські Мавпи» - 64:88 (18:27, 12:13, 19:19, 15:29)

«Політехнік»: Станіслав Завадський (14), Сергій Кузнєцов (10 + 5 передач), Сергій Старцев (7), Андрій Шаламов (7), Євген Савченко (6), Рафаїл Хрисостоміді (5)

«Мавпи»: Діон Райт (19), Володимир Конєв (16 + 7 підбирань), Дмитро Скапинцев (14 + 9 підбирань), Джонс Скотт (9 + 6 підбирань), Антон Дзюба (8), Сергій Попов (6 + 5 підбирань), Руслан Отверченко (5)

За «Мавп» у цій грі дебютували американці Діон Райт та Джонс Скотт. Повторну гру команди зіграють завтра, 4 грудня, починаючи з 18:30 у Черкасах.

«Маріуполь» - «Будівельник» (Київ) – 55:105 (19:33, 16:30, 8:21, 12:21)

«Маріуполь»: Максим Лук’янов (15), Микита Бібіков (13 + 4 підбирання – 6 втрат), Олександр Будюк (11), Дмитро Флашнер (7 + 6 підбирань), Михайло Шкода (5 + 4 підбирання + 4 передачі – 6 втрат), Віталій Белла (4 + 13 підбирань)

«Будівельник»: Зак Томас (22 + 7 підбирань + 5 передач), Брайс Джонсон (16 + 7 підбирань), Стівен Бьортт (12 + 8 передач + 4 підбирання), Андрій Кожемякін (12 + 4 підбирання + 4 перехоплення), Реджі Джонсон (11 + 8 передач), Роберт Дево (10 + 7 підбирань + 4 перехоплення + 2 блок-шоти), Роман Козлов (8), Сергій Загреба (7 + 6 підбирань), Олександр Фурс (4), Тайлер Флек (3 + 6 підбирань)

Обидва матчі суперліговий «Будівельник» і вищоліговий «Маріуполь» вирішили провести в малому залі київського Палацу спорту. Зокрема й цей, номінально виїзний для команди Вальдемараса Хомічюса, в якому найменша інтрига в протистоянні щезла.

«Будівельник» (Київ) – «Маріуполь» - 121:51 (26:20, 32:10, 35:4, 28:17)

«Будівельник»: Зак Томас (21 + 9 підбирань + 5 передач), Роберт Дево (21 + 7 підбирань + 3 блок-шоти), Андрій Кожемякін (17 + 7 передач + 6 перехоплень + 5 підбирань), Брайс Джонсон (15 + 9 підбирань + 5 передач), Реджі Джонсон (14 + 5 передач + 4 підбирання), Роман Козлов (11), Стівен Бьортт (8 + 8 передач + 5 підбирань), Тайлер Флек (7 + 8 підбирань), Сергій Загреба (4), Платон Хижняк (3)

«Маріуполь»: Микита Бібіков (13), Михайло Шкода (11 + 6 передач + 4 підбирання – 6 втрат), Олександр Будюк (7 + 5 підбирань), Дмитро Флашнер (7), Максим Лук’янов (6 + 4 підбирання + 4 перехоплення – 9 втрат), Віталій Белла (5 + 9 підбирань), Микита Цихановський (2)

У цих двох матчах за «Будівельник» дебютував 26-річний американський форвард Тайлер Флек. Флек провів 5 сезонів в NCAA за Південну Дакоту, а в Європі виступав у чемпіонатах Швеції та Фінляндії. В сезоні-2019/2020 Тайлер приносив 9,7 очка + 5,0 підбирання + 1,0 блоку за 21 хвилину фінському клубу «Нокія».

Завтра, 4 грудня, окрім «Мавп» і «Політехніка», перші матчі 1/8 фіналу Кубка України проводитимуть «Кривбас» - «Прометей», «Хімік-2» - «Запоріжжя», «Хімік» - «Харківські Соколи», «Дніпро» - «Одеса» і «Тернопіль» - «Київ-Баскет».