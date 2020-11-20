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    Баскетбольна Суперліга: «Будівельник» переможно повернувся з тривалого карантину

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    Слем-данк від форварда киян Брайса Джонсона - Баскетбольна Суперліга: «Будівельник» переможно повернувся з тривалого карантину
    Слем-данк від форварда киян Брайса Джонсона
    Світлина - БК «Будівельник»

    Столичні баскетболісти перемогли «Запоріжжя»

    Київський «Будівельник» переможно повернувся з понад двотижневого карантину, викликаного позитивними тестами гравців, тренерів і персоналу клубу на коронавірус.

    На домашньому паркеті підопічні Вальдемараса Хомічюса здолали «Запоріжжя». Команда Валерія Плеханова натомість після стартових п’яти перемог зазнала п’ятої поспіль поразки.

    «Будівельник» (Київ) – «Запоріжжя» - 87:80 (24:18, 11:18, 25:22, 27:22)

    «Будівельник»: Стівен Бьортт (28 + 7 передач + 6 підбирань), Роман Козлов (9), Зак Томас, Брайс Джонсон (8 + 4 підбирання + 3 блок-шоти – 6 втрат), Олександр Фурс (4 + 5 підбирань) – старт; Реджі Джонсон (20 + 5 підбирань + 5 передач), Роберт Дево (15 + 6 підбирань), Сергій Загреба (3). Тренер – Вальдемарас Хомічюс

    «Запоріжжя»: Майкл Кеффі (12), Джошуа Форчун (9 + 7 підбирань – 5 втрат), Віталій Мальчевський (10), Аурімас Маяускас (16 + 6 підбирань), Андрій Грицак (5 + 5 підбирань) – старт; Іван Міхєєв (15 + 5 підбирань), Олександр Сизов (4 + 5 передач + 2 блок-шоти), Дмитро Тихонов (8 + 7 підбирань), Яків Тітов (1). Тренер – Валерій Плеханов

    20 листопада. Київ. Спорткомплекс «Венето». Без глядачів

    Для «Будівельника» ця перемога – третя в семи матчах. Кияни посідають восьме місце серед 11-ти команд. «Запоріжжя» з п’ятьма перемогами ділить четверту-шосту позиції з «Тернополем» і «Хіміком». Лідирують у чемпіонаті «Київ-Баскет» і «Дніпро», у яких по дев’ять перемог. Третім іде «Прометей» - сім перемог.

    Наступний матч у баскетбольній Суперлізі відбудеться у неділю, 22 листопада. Починаючи з 14:00 «Миколаїв» на власному паркеті гратиме з «Харківськими Соколами».

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