Колишній бразильський спортсмен трагічно потонув

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Бразилець після завершення кар'єри працював на державній службі
фото: Divulgação

Дос Сантос виступав у змішаних єдиноборствах

У Бразилії у віці 45 років трагічно загинув колишній боєць змішаних єдиноборств Жеронімо дос Сантос, відомий під прізвиськом «Мондрагон». Про це повідомляє «Главком»

Інцидент стався в суботу, 13 грудня, у штаті Амазонас під час відпочинку спортсмена на річці Негро. За повідомленнями правоохоронних органів та родичів, дос Сантос зник під водою під час купання на пляжі в муніципалітеті Сан-Габріел-да-Кашуейра. Пошукова операція за участю водолазів тривала дві доби. Тіло загиблого виявили вранці 15 грудня на дні річки за два кілометри від місця зникнення; воно було затиснуте між камінням.

Місцева влада надала роз’яснення щодо небезпечності ділянки, де стався нещасний випадок. У цій частині річки Негро розташовані піщані коси, які мають раптові обриви з перепадами глибини до 15 метрів. Окрім значної глибини, ситуацію ускладнюють сильні підводні течії з коловоротним ефектом, що робить купання небезпечним навіть для досвідчених плавців. Після трагедії муніципалітет випустив офіційне застереження для мешканців та туристів щодо уникнення перебування у зазначеній зоні.

Жеронімо дос Сантос поєднував спортивну діяльність із державною службою, обіймаючи посаду заступника секретаря громадської безпеки міста Сан-Габріел-да-Кашуейра. Його професійна кар'єра в ММА тривала понад 15 років і налічувала 72 поєдинки, у яких він здобув 45 перемог. Він виступав у престижних організаціях, серед яких RIZIN, ACA, Fight Nights Global та Mr Cage. У 2012 році дос Сантос підписав контракт із UFC, проте через стан здоров'я його запланований бій не відбувся, і він припинив співпрацю з промоушеном. Свій останній результативний виступ спортсмен провів у квітні 2025 року в лізі кулачних боїв BKFC, де він нокаутував Олексія Олійника менш ніж за дві хвилини. 

Нагадаємо, що кілька років тому чоловіка українки, чемпіона ММА, вбили в Бразилії. Майкель Фалькао був доставлений до лікарні близько третьої години ночі з бару з кількома ножовими пораненнями в живіт, які виявилися смертельними. 

