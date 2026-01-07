Джошуа завершив боксерську кар'єру після смертельної ДТП

У результаті аварії, учасником якої став Джошуа, загинули два його тренери

Дядько боксера повідомив про його рішення щодо завершення професійної кар'єри

Дядько колишнього чемпіона світу з боксу Ентоні Джошуа Адедамола Джошуа заявив, що після смертельної ​​ДТП спортсмен вирішив завершити боксерську кар'єру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Punch.

«Головне тут те, що він завершив боксерську кар'єру. Це нас дуже тішить, тому що кожного разу, коли він виходить на ринг, ми завжди відчуваємо сильні емоції.

Щоразу, коли його збивають з ніг, у нас наче серце випадає з грудей. Всі ці емоційні переживання під час його боїв – це надто велика травма і для нас. Тепер, коли він сказав, що йде під найгучніші овації, ми щасливі. Він повідомив про рішення сім'ї», – заявив Адедамолу.

У результаті аварії, учасником якої став колишній чемпіон світу з боксу за трьома версіями в суперважкій вазі британець Ентоні Джошуа, загинули два його тренери.

Внаслідок аварії загинули Сіна Гамі та Латіф Адойєле. Вони працювали з Джошуа над силовими вправами та загальною фізичною підготовкою, а також були близькими друзями боксера.

Вони прибули до Нігерії у неділю, 28 грудня, у відпустку після попереднього бою британця, який пройшов 19 грудня та завершився перемогою над американцем Джейком Полом нокаутом у шостому раунді.

Нагадаємо, ексчемпіон світу з боксу Ентоні Джошуа отримав травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Нігерії.

Поліція штату Огун підтвердила, що аварія сталася на швидкісній трасі Лагос-Ібадан. За даними поліції, в аварію потрапив позашляховик Lexus, на якому їхав Джошуа.

До слова, ексчемпіон світу з боксу Ентоні Джошуа (29-4, 25 КО) сфотографувався з прапором України з логотипом спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Артан».