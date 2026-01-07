Головна Спорт Новини
Усик 7 січня вирішив привітати українців із Різдвом

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Усик 7 січня вирішив привітати українців із Різдвом
Усик продовжує відзначати Різдво 7 січня

«Христос народився! Славімо його! Зі святом, дорогі друзі. Духовної сили всім, любові та щастя!», – сказав Усик

Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBA, IBF у надважкій вазі Олександр Усик 7 січня привітав українців з Різдвом. Про це повідомляє «Главком».

«Христос народився! Славімо його! Зі святом, дорогі друзі. Духовної сили всім, любові та щастя!», – сказав Усик у відео, опублікованому в Instagram.

Нагадаємо, рішенням Архієрейського Собору помісної Української Православної Церкви під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія 24 травня 2023 року затверджено Постанову про календарне питання

У ній визначено перехід на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року, зберігаючи за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий календар.

Тож вже з 2023 року більшість православних християн України почали відзначати релігійні свята по-новому. Різдво – 25 грудня, а не 7 січня. Так само змістилися й інші свята – такі як Покрова (1 жовтня), Водохреще (6 січня) і Миколая (6 грудня).

Однак, Українська православна церква Московського патріархату, так само, як і Російська православна церква, продовжує відзначати Різдво у січні.

Усик востаннє на даний момент виходив у ринг у травні 2025 року, коли у поєдинку з Даніелем Дюбуа вдруге у кар’єрі здобув титул абсолютного чемпіона світу. 

«Я продовжу боксувати. Хочу провести поєдинок з Діонтеєм Вайлдером. Мені цікавий цей бій. Він ексчемпіон світу, відомий та дуже сильний боксер. Він є одним з найкращих у надважкій вазі за останнє десятиліття», – зазначав Усик.

Як повідомлялося, Олександр Усик відмовився від титулу WBO та втратив звання абсолютного чемпіона.

Теги: спорт бокс Різдвяні свята Олександр Усик

