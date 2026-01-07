Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Довбик відзначився забитим м'ячем у матчі чемпіонату Італії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Довбик відзначився забитим м'ячем у матчі чемпіонату Італії
Через ушкодження Артем не зміг дограти матч – його було замінено на 86-й хвилині поєдинку
фото: УАФ

Довбик вийшов на заміну на 60-й хвилині, а вже на 71-й відзначився голом

У поєдинку 19-го туру італійської Серії А «Рома» нападника збірної України Артема Довбика на виїзді зустрічалася з «Лечче». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Наш футболіст вийшов на заміну на 60-й хвилині, а вже на 71-й відзначився забитим м’ячем. На жаль, через ушкодження українець не зміг дограти матч – його було замінено на 86-й хвилині поєдинку, що закінчився перемогою гостей із рахунком 2:0.

Маючи в активі 36 очок, «Вовки» наразі перебувають на п’ятому місці в турнірній таблиці елітного дивізіону чемпіонату Італії.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Теги: Серія А Артем Довбик НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Англієць починав свою тренерську кар'єру в командах другої англійської ліги, а тепер матиме змогу працювати з топовим клубом АПЛ
Клуб Михайла Мудрика дізнався ім'я нового тренера
Сьогодні, 01:43
На початку року Дані потрапив у скандал, пов'язаний з підозрою про зґвалтування, однак бразильця визнали непричетним
Легендарний бразильський футболіст став співвласником португальського клубу
2 сiчня, 21:59
На рахунку Касанова понад 500 ігор за «Ниву» та 127 голів
Пішов з життя легендарний вінницький футболіст Паша Касанов
31 грудня, 2025, 18:22
Чи зіграє жіноча збірна РФ товариську гру з США?
Росія обговорює з США проведення матчів юнацьких та жіночих футбольних збірних
29 грудня, 2025, 17:37
Ібрагімович-молодший уже три роки перебуває у структурі «Мілана»
Син зіркового Ібрагімовича отримав шанс виступати за клуб батька
19 грудня, 2025, 14:25
«Нефтчі» з 59-річним Вернидубом (праворуч) підписав контракт терміном на півтора року
«Нефтчі», який очолює українець Вернидуб, підписав угоду про співпрацю з російським клубом
16 грудня, 2025, 11:17
У Алдоніна лікарі діагностували рак шлунка
Ексфутболіст збірної РФ, який брав участь у турнірі з викраденими українськими дітьми, захворів на рак
15 грудня, 2025, 20:08
Минулого сезону Мерт Хакан Яндаш неодноразово з'являвся у складі «Фенербахче» у Лізі чемпіонів та Лізі Європи
Турецькі футболісти можуть постати перед судом за участь у спортивних ставках
9 грудня, 2025, 14:42
Руслан став одним з найкращих гравців матчу
Маліновський вдруге в сезоні відзначився голом у Серії А
8 грудня, 2025, 23:54

Новини

Довбик відзначився забитим м'ячем у матчі чемпіонату Італії
Довбик відзначився забитим м'ячем у матчі чемпіонату Італії
Турнір WTA 500: Костюк у вирішальному сеті знищила скандальну ексросіянку
Турнір WTA 500: Костюк у вирішальному сеті знищила скандальну ексросіянку
Усик 7 січня вирішив привітати українців із Різдвом
Усик 7 січня вирішив привітати українців із Різдвом
Визначились усі чвертьфіналісти Кубка африканських націй з футболу
Визначились усі чвертьфіналісти Кубка африканських націй з футболу
Джошуа завершив боксерську кар'єру після смертельної ДТП
Джошуа завершив боксерську кар'єру після смертельної ДТП
Клуб Михайла Мудрика дізнався ім'я нового тренера
Клуб Михайла Мудрика дізнався ім'я нового тренера

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
Вчора, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Вчора, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua