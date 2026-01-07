Довбик відзначився забитим м'ячем у матчі чемпіонату Італії

Через ушкодження Артем не зміг дограти матч – його було замінено на 86-й хвилині поєдинку

Довбик вийшов на заміну на 60-й хвилині, а вже на 71-й відзначився голом

У поєдинку 19-го туру італійської Серії А «Рома» нападника збірної України Артема Довбика на виїзді зустрічалася з «Лечче». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Наш футболіст вийшов на заміну на 60-й хвилині, а вже на 71-й відзначився забитим м’ячем. На жаль, через ушкодження українець не зміг дограти матч – його було замінено на 86-й хвилині поєдинку, що закінчився перемогою гостей із рахунком 2:0.

Маючи в активі 36 очок, «Вовки» наразі перебувають на п’ятому місці в турнірній таблиці елітного дивізіону чемпіонату Італії.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3