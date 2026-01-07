Турнір WTA 500: Костюк у вирішальному сеті знищила скандальну ексросіянку

Суперниця Костюк Путінцева відзначилася скандальною участю у пропагандистському «Турнірі Північної Пальміри» в Росії

Українка Марта Костюк вийшла до третього раунду турніру WTA 500 у Брисбені, здолавши на старті змагань ексросіянку Юлію Путінцеву. Про це повідомляє «Главком».

У листопаді цього року Путінцева відзначилася скандальною участю у пропагандистському «Турнірі Північної Пальміри» в Росії, спонсором якого був «Газпром».

Початок гри видався напруженим: Костюк вела 5:2 і була близькою до перемоги в сеті, однак суперниця зрівняла рахунок і перевела гру на тайбрейк, де українка поступилася 5:7.

Натомість у другому сеті Марта повністю перехопила ініціативу, дозволивши Путінцевій виграти лише один гейм. У вирішальній партії Костюк домінувала з перших розіграшів і оформила «суху» перемогу – 6:0.

Поєдинок тривав 1 годину 52 хвилини.

WTA 500. Брисбен. 1/16 фіналу

Марта Костюк (Україна) – Юлія Путінцева (Казахстан) – 6(5):7, 6:1, 6:0

Перемога дозволила Костюк пробитися до 1/8 фіналу турніру.

У наступному раунді Марта зіграє з переможницею матчу між третьою ракеткою світу Амандою Анісімовою та Кімберлі Біррелл, яка посідає 106-те місце в рейтингу WTA.

Нагадаємо, Костюк повідомила, що планує грати за збірну України у 2026 році.

«Грати за збірну завжди є в моїх планах. Сподіваюся, що все складеться», – наголосила тенісистка.

Як повідомлялося, Костюк розповіла про свій шлюб з Георгієм Кизименком та його вплив на її кар'єру.

«Безперечно, шлюб для мене – це неймовірна пригода і дуже глибокий шлях. Я безмежно вдячна долі за чоловіка поруч і за те, що ми проходимо цей шлях разом. Ми розвиваємося, маємо свої злети та падіння – і в цьому є багато життя. Це постійне пізнання себе. Фактично ти живеш зі своїм дзеркалом, і, мабуть, складно знайти кращий інструмент для самопізнання, ніж шлюб.

Я можу з упевненістю сказати, що є величезна різниця між просто стосунками, спільним проживанням і саме шлюбом. Я відчула цю різницю на собі. І я точно знаю, що це зробило мене кращою людиною», – сказала Костюк.

Вона також зазначила, що навіть не уявляю, де була б зараз у житті, якби не одружилася.

Як повідомлялося, чотири українські тенісистки зіграють у парному розряді першого Грендслему сезону.

Боротьбу за титул у Мельбурні з 18 січня по 1 лютого вестимуть Марта Костюк, Даяна Ястремська, а також сестри Надія та Людмила Кіченок.