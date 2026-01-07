Визначились усі чвертьфіналісти Кубка африканських націй з футболу
Зустрічі 1/4 фіналу Кубка африканських націй відбудуться 9 та 10 січня
Визначились усі учасники 1/4 фіналу Кубка африканських націй з футболу. Про це повідомляє «Главком».
Змагання відбувається у Марокко.
Збірна Кот-д'Івуару з рахунком 3:0 обіграла команду Буркіна-Фасо у матчі 1/8 фіналу Кубка африканських націй з футболу та стала останнім учасником чвертьфіналу.
1/4 фіналу Кубка африканських націй
- Кот-д'Івуар – Єгипет
- Малі – Сенегал
- Камерун – Марокко
- Алжир – Нігерія
Зустрічі 1/4 фіналу Кубка африканських націй відбудуться 9 та 10 січня.
Турнір завершиться 18 січня.
Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.
У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.
Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.
Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.
У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Україна – Ісландія 2:0 (0:0)
Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
