Визначились усі чвертьфіналісти Кубка африканських націй з футболу

Зустрічі 1/4 фіналу Кубка африканських націй відбудуться 9 та 10 січня

Визначились усі учасники 1/4 фіналу Кубка африканських націй з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Змагання відбувається у Марокко.

Збірна Кот-д'Івуару з рахунком 3:0 обіграла команду Буркіна-Фасо у матчі 1/8 фіналу Кубка африканських націй з футболу та стала останнім учасником чвертьфіналу.

1/4 фіналу Кубка африканських націй

Кот-д'Івуар – Єгипет

Малі – Сенегал

Камерун – Марокко

Алжир – Нігерія

Зустрічі 1/4 фіналу Кубка африканських націй відбудуться 9 та 10 січня.

Турнір завершиться 18 січня.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3