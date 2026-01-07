Головна Спорт Новини
Визначились усі чвертьфіналісти Кубка африканських націй з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Камерун є одним з фаворитів Кубка африканських націй
фото: Reuters

Зустрічі 1/4 фіналу Кубка африканських націй відбудуться 9 та 10 січня

Визначились усі учасники 1/4 фіналу Кубка африканських націй з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Змагання відбувається у Марокко.

Збірна Кот-д'Івуару з рахунком 3:0 обіграла команду Буркіна-Фасо у матчі 1/8 фіналу Кубка африканських націй з футболу та стала останнім учасником чвертьфіналу.

1/4 фіналу Кубка африканських націй

  • Кот-д'Івуар – Єгипет
  • Малі – Сенегал
  • Камерун – Марокко
  • Алжир – Нігерія

Зустрічі 1/4 фіналу Кубка африканських націй відбудуться 9 та 10 січня.

Турнір завершиться 18 січня. 

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Руслан Маліновський забив ісландцям два голи
УАФ визначила найкращий гол збірної України у 2025 році
3 сiчня, 18:36
Аргентина є чинним переможцем Чемпіонату світу, і подібні звинувачення створюють негативну атмосферу для підготовки до майбутньої світової першості
Поліція звинувачує Аргентинську федерацію футболу у корупційних злочинах
1 сiчня, 22:15
Юні українські футболісти досягли яскравого успіху
Юнацька збірна України з футболу посіла перше місце на Турнірі розвитку УЄФА
22 грудня, 2025, 16:30
Однією з умов переходу Іллі Забарного до паризького клубу був продаж Матвія Сафонова, але цього не трапилося через кризу з воротарями
Росіянин Сафонов зламав руку під час фіналу Міжконтинентального кубка
19 грудня, 2025, 16:11
Переможцем першого чемпіонату України з ампфутболу стала львівська «Покрова АМП»
Визначився переможець першого в історії чемпіонату України з ампфутболу
15 грудня, 2025, 11:21
Віктор приніс «Жироні» вольову перемогу, ефектно забивши п’ятою
Циганков забив два голи та допоміг «Жироні» здобути важливу перемогу
13 грудня, 2025, 11:07
«Динамо» пробилося до плейоф Юнацької ліги УЄФА
Юнацька ліга УЄФА: «Динамо» зіграло внічию із «Гіберніаном» у матчі-відповіді
11 грудня, 2025, 10:48
Неймар є найкращим бразильським бомбардиром в Лізі чемпіонів
На морально-вольових якостях: Неймар з травмою врятував свій клуб від вильоту
10 грудня, 2025, 13:44
Перед жеребкуванням другого раунду синьо-жовті потрапили до першого кошика
10 грудня визначаться суперники збірної України з футболу U-17 у кваліфікації Євро-2026
8 грудня, 2025, 17:35

