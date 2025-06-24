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Чемпіонат світу з баскетболу 3х3: де дивитися матчі жіночої збірної України

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Чемпіонат світу з баскетболу 3х3: де дивитися матчі жіночої збірної України
24 червня українська команда проведе перші два матчі групового турніру
фото: ФБУ

Стартуватиме наша збірна матчами проти фіналісток Олімпійських ігор Іспанії та Німеччини

Національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 стартує на чемпіонаті світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Сьогодні, 24 червня, українська команда проведе перші два матчі групового турніру.

Підопічні Юрія Процюка потрапили до групи D, де зіграють разом з Німеччиною та Іспанією, які грали у фіналі Олімпіади-2024, господарками Монголією та збірною Бразилії, яка пройшла кваліфікацію.

Стартуватиме наша збірна матчами проти фіналісток Олімпійських ігор Іспанії та Німеччини.

До складу жіночої команди увійшли Анжеліка Ляшко, Дарія Дубнюк, Міріам Уро-Ніле, Тетяна Юркевічус.

Розклад матчів збірної України 3х3

Чемпіонат світу 3х3. Улан-Батор, Монголія

Вівторок, 24 червня

  • 13:00 Іспанія – Україна (сесія 2)
  • 14:50 Україна – Німеччина (сесія 2)

Трансляція матчів чемпіонату світу 3х3

Сесія 2

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

Чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».

Теги: баскетбол

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