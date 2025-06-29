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Росія почала завдавати наймасштабніших ударів по Україні з початку війни – FT

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росія почала завдавати наймасштабніших ударів по Україні з початку війни – FT
Росія в ніч на 29 червня випустила 537 повітряних засобів ураження по Україні
фото з відкритих джерел

Українські чиновники очікують подальшої інтенсифікації наземного наступу й повітряної кампанії РФ протягом літа

Росія почала завдавати наймасштабніших повітряних ударів по Україні з початку повномасштабного вторгнення. Це свідчить про різку ескалацію з боку Москви і ще більше підриває надії на мирне врегулювання війни. Як інформує «Главком», про це пише Financial Times.

Так, Повітряні сили ЗСУ заявили про те, що Росія в ніч на 29 червня випустила 537 повітряних засобів ураження по Україні, включно з 477 ударними дронами та хибними цілями, а також 60 ракетами різних типів. Українським силам протиповітряної оборони (ППО) вдалося перехопити 211 безпілотників і 38 ракет.

У виданні підкреслили, що масштаб цієї атаки свідчить про різке посилення стратегії Росії. За словами українських офіційних осіб, Москва хоче систематично послаблювати ППО України.

Також відбиваючи нічну атаку РФ загинув український пілот винищувача F-16 Максим Устименко. Його літак зазнав пошкоджень під час збиття семи повітряних цілей, після чого він спрямував винищувач у бік від населених пунктів, але не встиг катапультуватися.

Високопоставлені українські чиновники розповіли журналістам, що очікують подальшої інтенсифікації наземного наступу і повітряної кампанії РФ протягом літа.

Нагадаємо, уночі, відбиваючи масований повітряний напад РФ, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко. «На жаль, нині маємо ще одну болючу втрату. Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження. Пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої – його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту», – повідомили Повітряні сили.

Також Зеленський відреагував на смерть пілота F-16 Максима Устименка: «Сьогодні він знищив сім повітряних цілей. Мої співчуття родині та побратимам. Доручив з’ясовувати всі обставини загибелі. Українська авіація героїчно боронить небо. Дякую кожному, хто захищає Україну».

Росія сьогодні вночі атакувала Україну з півдня, сходу та півночі. Про це свідчить карта приблизного руху ракет та дронів, яку оприлюднив Telegram-канал «ППО радар». За попередніми розрахунками моніторингових груп, було застосовано більше 450 цілей різних типів.

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Теги: росія авіація війна смерть озброєння

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