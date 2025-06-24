Дніпропетровщина: серед постраждалих у пошкодженому РФ потязі п’ятимісячне немовля

Росія розтрощила п’ять вагонів у потязі Одеса – Запоріжжя

Унаслідок ракетного удару по Дніпропетровщині було пошкоджено пасажирський поїзд Одеса – Запоріжжя. До лікарень Запоріжжя звернулися 10 пасажирів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької військової адміністрації Івана Федорова.

Cеред постраждалих є троє дітей – п'ять місяців, два та шість років. Семеро поранених отримали допомогу і лікуються вдома, ще троє зараз проходять обстеження.

Серед травм – мінно-вибухові, осколкові та забої.

Нагадаємо, сьогодні, 24 червня, Росія вдарила по Дніпру. Внаслідок атаки загнули та постраждали люди, є руйнування. Станом на 18:00 відомо про 15 загиблих та 174 людини постраждали. Майже сотня з них залишається в стаціонарах.

Цей удар зачепив багато цивільної інфраструктури: будинки, школи, навіть звичайний пасажирський потяг. Понад 500 пасажирів було в потязі. П’ять вагонів розтрощено.

На місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги. Пасажирів потяга оперативно перевели в укриття.

До слова, триває 1217-й день повномасштабної війни.