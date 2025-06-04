Спецоперація «Павутина». Журналісти оприлюднили унікальні кадри підготовки

За результатами операції було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах

Джерела «Главкома» у Службі безпеки поділилися відео з підготовкою спеціальної операції «Павутина». Завдяки їй вдалося урази декілька десятків російських літаків. Про це повідомляє «Главком».

На відео видно, як одна з вантажівок, завантажена модульними будиночками, вирушає в дорогу.

Так розпочиналася «Павутина». Джерела в СБУ поділилися унікальними кадрами підготовки до спецоперації з ураження стратегічної авіації рф. pic.twitter.com/MANfzdG06i — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 4, 2025

Нагадаємо, Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк.

Як відомо, Служба безпеки України оприлюднила нові дані щодо масштабів своєї успішної спецоперації «Павутина», яка призвела до значного ураження стратегічної авіації Російської Федерації. За інформацією СБУ, орієнтовна вартість уражених літаків становить близько $7 млрд. Зокрема, супутниковий знімок підтвердив знищення щонайменше одного літака А-50 на аеродромі «Іваново».

Внаслідок операції «Павутина» було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії. Операція Служби безпеки України «Павутина» викликала серйозне занепокоєння в Кремлі, оголивши вразливість стратегічної авіації Росії, зокрема літаків, які входять до її «ядерного» повітряного флоту.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони США Піт Гегсет отримував регулярні оновлення щодо спецоперації з ураження літаків російської авіації під назвою «Павутина», яку реалізувала Служба безпеки України.

Тим часом російські правоохоронці оголосили в розшук 37-річного Артема Тимофеєва у справі про атаку на аеродроми. Він буцімто був власником вантажівок, із яких злітали дрони.

До слова, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що спецоперація СБУ «Павутина» була необхідною відповіддю на постійні атаки Росії по цивільній інфраструктурі та мирному населенню.