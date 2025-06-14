Ізраїль заявив про ліквідацію високопоставлених іранських учених-ядерників

13 червня винищувачі завдали ударів по десятках цілей по всьому Ірану

Усі ліквідовані вчені та експерти були важливими центрами знань в іранському ядерному проєкті, стверджує ЦАХАЛ

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію дев’ятьох науковців та експертів, які займалися розробкою іранської ядерної програми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ЦАХАЛ.

13 червня винищувачі завдали ударів по десятках цілей по всьому Ірану. Під час цих ударів було ліквідовано дев’ятьох високопоставлених науковців та експертів, які займалися розробкою ядерної програми іранського режиму, заявили в ЦАХАЛі.

«Усі ліквідовані вчені та експерти були важливими центрами знань в іранському ядерному проєкті й мали багаторічний досвід в розробці ядерної зброї», – ідеться в повідомленні.

За даними ізраїльських військових, серед ліквідованих учених:

Ферейдун Аббасі – експерт з ядерної інженерії;

Мохаммад Махді Тегранші – експерт із фізики;

Акбар Моталебі Заде – експерт із хімічної інженерії;

Саїд Барджі – експерт з матеріалознавства;

Амір Хасан Фахахі – експерт із фізики;

Абд аль-Хамід Мінушер – експерт з реакторної фізики;

Мансур Асгарі – експерт з фізики;

Ахмад Реза Зольфагхарі Даряні – експерт з ядерної інженерії;

Алі Бахуей Катірімі – експерт із механіки.

У ЦАХАЛі додали, що ці вчені відігравали центральну роль у просуванні програми створення ядерної зброї, а їхня ліквідація «завдала значного удару по здатності іранського режиму отримати зброю масового знищення».

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабні удари по ядерних та військових об'єктах Ірану, атакувавши Тегеран, Нетензі та інші міста. За даними Reuters, щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів убито внаслідок ізраїльських ударів. Ізраїль заявив, що обманом змусив лідерів військово-повітряних сил Ірану зібратися на нараду перед ударом.

Згодом стало відомо, що Ізраїль готував операцію з жовтня 2024 року. Причиною атаки є розробка ядерної зброї Іраном, яку ізраїльський уряд вважає «екзистенційною загрозою».

Ізраїль, Іран, Ірак, Йорданія і Сирія закрили свої повітряні простори після того, як Ізраїль завдав ударів по військових і ядерних об'єктах в Ірані. Світові авіакомпанії змінюють маршрути або скасовують рейси.

Ізраїль оголосив про закриття дипломатичних місій по всьому світу після ударів по Ірану. «З огляду на останні події, ізраїльські місії по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться», – йдеться в повідомленні посольства у Києві.