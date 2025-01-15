Компанія Ломаченка інвестувала в ресторан росіянина, який був довіреною особою Путіна

Аркадій Новіков був довіреною особою Путіна на виборах у 2012 та 2018 роках, а також членом Вищої ради провладної партії «Єдиної Росії»

Компанія чемпіона світу з боксу у легкій вазі за версіями IBF та IBO Василя Ломаченка Loma Power Holdings інвестувала кошти в американський ресторан Novikov Beverly Hills, який працює по франшизі російського ресторатора та бізнесмена Аркадія Новікова. Про це інформує «Чемпіон».

Як свідчать американські реєстри від 4 жовтня 2024 року, компанія Novikov LA LLC, яка володіє та управляє рестораном Novikov Beverly Hills, серед своїх співвласників (Managers of Members – довіренні особи в управління частки компанії), окрім Аркадія Новікова має ще декілька осіб і компаній, в тому числі Loma Power Holding.

У реєстрових документах Loma Power Holdings від 11 вересня 2024 року вказано, що головним виконавчим директором компанії є Василь Ломаченко. Секретарем та головним фінансовим директором є його менеджер Егіс Клімас.

Аркадій Новіков був довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах у 2012 та 2018 роках, а також членом Вищої ради провладної партії «Єдиної Росії».

Серед бізнес-партнерів Новікова були помічені сім’ї прем’єр-міністра РФ Михайла Мішустіна та ексміністра оборони РФ Анатолія Сердюкова. Російські ЗМІ неодноразово звинувачували Новікова у спільних корупційних схемах з Мішустіним, які пов’язані з нерухомістю.

«Чемпіон» зазначає, що Клімас, який був знайомий з Новіковим ще по відкриттю ресторану Novikov Miami, у 2021 році став співвласником Novikov Beverly Hills і залучив до цього проєкту компанію Ломаченка.

Нагадаємо, Ломаченко зробив антиукраїнський допис, в якому повторив тези російської пропаганди. Цього разу боксеру не сподобалося інтерв'ю Блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія про реформу церковного календаря в Україні.

«Яскравий приклад того, коли на біле говорять чорне! Ідеальна реформа, яка не розділила суспільство? Розділила та продовжує розділяти! Одиниці, які залишилися святкувати за старим календарем? Ні, нас не одиниці, нас мільйони! «Я завжди заявляв і заявляю, ми хочемо, щоб цей процес проходив мирно та спокійно, без протистояння, тому що ми не маємо права відкривати всередині України ще один релігійний фронт». Так ви його і відкрили, і не мирно і спокійно, а силою та нахабством, коли били старих та жінок, після чого захоплювали Наші Храми! Дуже цікаво зауважив ведучий: «Але іноді служителі «Московської Церкви» фізично перешкоджають громадам повернути собі своє». Служителі Московської церкви в Росії, а у нас служителі Української Церкви. І фізично не перешкоджають, а захищають свої храми, які збудували з людьми. Це все одно, що ви прийдете до людей у ​​дім і скажіть їм, що вони не так живуть у себе вдома, і силоміць відберете у них дім», – написав Ломаченко.

Він також вважає, що Православна церква України проповідує насильство та ненависть.

«Висока свобода віросповідання? Ні, йдуть сильні переслідування людей, які не хочуть переходити до ПЦУ, вірні християни бачать, що відбувається, і розуміють, де справжня Апостольська Церква! Декілька людей проти переходу, а більшість за? Зовсім навпаки, більшість людей проти переходу до церкви, яка проповідує насильство та ненависть. Інколи трапляються неприємні інциденти? Не іноді, а в більшості випадків, якщо не у всіх. Мир Усім», – написав боксер.