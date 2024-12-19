Партизани у Новосибірську спалили паливозаправники окупантів: подробиці від розвідки

Як відзначили у ГУР, спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресора триває

У російському Новосибірську спалено декілька паливозаправників російської окупаційної армії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

«На території військової частини у місті Новосибірськ держави-агресора Росії рух опору путінському режиму шляхом підпалу знищив декілька паливозаправників», – йдеться у повідомленні.

Також, як відзначили у ГУР, спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресора триває.

Нагадаємо, Головне управління розвідки ліквідувало заступника генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення конструкторського бюро «Марс» Михайла Шатського. Він займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня X-69 та впроваджував нові БПЛА. За даними джерел ЗМІ, ліквідувати російського конструктора вдалося в Підмосковʼї.

У ніч на 11 грудня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України та Головного управління розвідки завдали удару по нафтобазі у Брянській області. Як зазначає Генштаб, за наявною інформацією є влучання по нафтобазі з подальшим загорянням. Розпочалася масована пожежа.