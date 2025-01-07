Трамп планує зібрати «мітинг перемоги» напередодні інавгурації

Інавгурація обраного 47-го президента США Дональда Трампа має відбутися 20 січня 2025 року

Обраний президент США Дональд Трамп проведе мітинг у Вашингтоні за день до інавгурації. Про це повідомляє The Hill.

Захід, який у Трампа називають «мітингом перемоги», відбудеться на критій арені Capital One Arena в центральній частині Вашингтона. Спікерів мітингу поки не оголошували, але очікується, що промову виголосить сам Трамп.

Нагадаємо, інавгурація обраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса має відбутися 20 січня 2025 року. У цей день новий лідер країни складе присягу на вірність Конституції та виголосить інавгураційну промову.

Нагадаємо, команда обраного президента США Дональда Трампа наполягає на тому, що його нещодавні коментарі щодо деяких країн, як-от пропозиція Канаді стати 51-м штатом чи покупка Гренландії, є частиною широкої стратегії. Таким чином Трамп «уже виконує свою обіцянку зробити Америку знову сильною».

Також стало відомо, що король Данії Фредерік змінив королівський герб, аби на ньому був помітніший символ Гренландії та Фарерських островів. Це сталось після того, як обраний президент США Дональд Трамп заявив про намір купити Гренландію. Зазначається, що протягом 500 років на королівських гербах Данії зображали три корони – символ Кальмарської унії між Данією, Норвегією та Швецією в період 1397—1523 років. Але в оновленій версії герба корони замінили на більші зображення білого ведмедя і барана – вони символізують Гренландію і Фарерські острови відповідно. Королівський дім Данії заявив, що оновлений герб «зміцнює авторитет співдружності». А три корони прибрали, бо вони більше «не актуальні».

До слова, Дональд Трамп відреагував на рішення канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо піти у відставку в понеділок, 6 січня, припустивши, що зараз для Канади сприятливий час приєднатися до Сполучених Штатів.