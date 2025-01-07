Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп планує зібрати «мітинг перемоги» напередодні інавгурації

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп планує зібрати «мітинг перемоги» напередодні інавгурації
Трамп планує провести «мітинг перемоги» на критій арені Capital One Arena в центральній частині Вашингтона
фото з відкритих джерел

Інавгурація обраного 47-го президента США Дональда Трампа має відбутися 20 січня 2025 року

Обраний президент США Дональд Трамп проведе мітинг у Вашингтоні за день до інавгурації. Про це повідомляє The Hill. 

Захід, який у Трампа називають «мітингом перемоги», відбудеться на критій арені Capital One Arena в центральній частині Вашингтона. Спікерів мітингу поки не оголошували, але очікується, що промову виголосить сам Трамп.

Нагадаємо, інавгурація обраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса має відбутися 20 січня 2025 року. У цей день новий лідер країни складе присягу на вірність Конституції та виголосить інавгураційну промову. 

Нагадаємо, команда обраного президента США Дональда Трампа наполягає на тому, що його нещодавні коментарі щодо деяких країн, як-от пропозиція Канаді стати 51-м штатом чи покупка Гренландії, є частиною широкої стратегії. Таким чином Трамп «уже виконує свою обіцянку зробити Америку знову сильною».

Також стало відомо, що король Данії Фредерік змінив королівський герб, аби на ньому був помітніший символ Гренландії та Фарерських островів. Це сталось після того, як обраний президент США Дональд Трамп заявив про намір купити Гренландію. Зазначається, що протягом 500 років на королівських гербах Данії зображали три корони – символ Кальмарської унії між Данією, Норвегією та Швецією в період 1397—1523 років. Але в оновленій версії герба корони замінили на більші зображення білого ведмедя і барана – вони символізують Гренландію і Фарерські острови відповідно. Королівський дім Данії заявив, що оновлений герб «зміцнює авторитет співдружності». А три корони прибрали, бо вони більше «не актуальні».

До слова, Дональд Трамп відреагував на рішення канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо піти у відставку в понеділок, 6 січня, припустивши, що зараз для Канади сприятливий час приєднатися до Сполучених Штатів.  

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп вибори у США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За увесь час операції Сил оборони на території Курської області РФ втратила понад 38 тис. осіб
Чому ЗСУ активізувалися на Курщині: роз’яснення Deutsche Welle
Сьогодні, 08:55
Американський інтерв’юер Лекс Фрідман записав подкаст із президентом Володимиром Зеленським
Президент вилаявся через те, як Захід допоміг Україні перед вторгненням РФ
5 сiчня, 22:57
Зеленський заявив, якби Трамп першим прилетів в Україну після відкриття аеропортів, це було б символічно
Зеленський: Трамп може стати першим лідером, який прилетить до України літаком
5 сiчня, 22:05
Президент США закликав американський народ зібратися в цей день у своїх відповідних місцях богослужінь, щоб вшанувати пам'ять президента Джеймса Ерла Картера-молодшого 
Байден оголосив 9 січня 2025 року Національним днем жалоби
30 грудня, 2024, 07:58
Ще 12 липня суд відхилив звинувачення проти американського актора Алека Болдуіна в ненавмисному вбивстві українки. З нього зняли обвинувачення
Вбивство Галини Гатчинз. Прокуратура остаточно закрила справу актора Алека Болдвіна
24 грудня, 2024, 10:42
Дональд Трамп із президентом Франції Еммануелем Макроном та президентом України Володимиром Зеленським у Парижі
Як події в Європі можуть вплинути на Україну: аналіз The New York Times
19 грудня, 2024, 10:19
Міністерство оборони Камбоджі заявило, що візит американців спрямований на «зміцнення та розширення дружби»
Американський корабель вперше за вісім років увійшов до порту головного союзника Китаю
16 грудня, 2024, 17:31
На пропагандистський захід продавалися квитки вартістю 37 і 73 долари
Клуб НХЛ скасував «Вечір російської спадщини» через протести українців
13 грудня, 2024, 12:32
Водночас речниця Пентагону не змогла сказати, по яких саме цілях може вдарити Росія
Пентагон підтвердив, що Росія найближчими днями може вдарити «Орєшніком» по Україні
12 грудня, 2024, 00:33

Політика

Трюдо відповів, чи стане Канада частиною США
Трюдо відповів, чи стане Канада частиною США
Корупція та контроль над економікою. США ввели санкції проти соратника Орбана
Корупція та контроль над економікою. США ввели санкції проти соратника Орбана
Трамп зробив заяву про терміни завершення війни в Україні
Трамп зробив заяву про терміни завершення війни в Україні
Трамп планує зібрати «мітинг перемоги» напередодні інавгурації
Трамп планує зібрати «мітинг перемоги» напередодні інавгурації
Трамп відповів, чи застосовуватиме силу для контролю над Панамою і Гренландією
Трамп відповів, чи застосовуватиме силу для контролю над Панамою і Гренландією
«Я можу зрозуміти почуття Росії» – Трамп про бажання України вступити до НАТО
«Я можу зрозуміти почуття Росії» – Трамп про бажання України вступити до НАТО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
140K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 січня: ситуація на фронті
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 січня 2025
31K
Директор збиткової «Укрпошти» засекретив дані про осіб, які отримують зарплату вище 100 тис. грн
26K
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
Організували систему «відкатів»: на Львівщині затримано посадовців міської ради
11K
Помер батько експрем'єра Володимира Гройсмана

Новини

У грудні 2024 року армія РФ втратила рекордну кількість війська – британська розвідка
Сьогодні, 17:47
Засуджено подружжя педофілів, яке для порноконтенту ґвалтувало своїх доньок
Сьогодні, 15:22
Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 7 січня
Сьогодні, 06:00
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
Вчора, 06:33
Ворог просунувся на декількох ділянках фронту – DeepState
Вчора, 05:15
На Харківщині помер пацієнт психоневрологічного інтернату, який сильно обгорів внаслідок пожежі
Вчора, 03:25

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua