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Усик вдруге переміг Ф’юрі, нафтобазу в Орлі атакували дрони: головне за ніч

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Усик вдруге переміг Ф’юрі, нафтобазу в Орлі атакували дрони: головне за ніч
Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф'юрі
фото з відкритих джерел

Бій Усика та Ф’юрі тривав усі 12 раундів і завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів – 116:112

ЗСУ просунулись поблизу Покровська, Усик переміг Ф’юрі та захистив титули абсолютного чемпіона світу, дрони атакували нафтобазу в Орлі, а на Київщині уламки «Шахеда» спричинили пожежу. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 22 грудня, щоб ви були в курсі подій:

Ситуація на фронті

Українські сили нещодавно відбили позиції в Піщаному (на південний захід від Покровська).

Водночас російські війська нещодавно просунулись до Піщаного з півдня.

Також аналітики ISW зазначають, що нещодавно окупанти здійснили моторизований штурм з використанням цивільної техніки на Покровському напрямку, ймовірно, через брак російської бронетехніки.

Усик вдруге переміг Ф'юрі

Олександр Усик знову переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули абсолютного чемпіона світу. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів – 116:112. Таким чином, українець знову підтвердив свій статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, захистивши титули WBA, WBC, WBO та IBO.

Він заявив, що присвятив цю перемогу своїй мамі – Надії Петрівні, яка багато років за нього переживає. І всім матерям України

Для Олександра це вже сьомий бій у надважкій вазі та четвертий успішний захист титул чемпіона світу.

Ф’юрі знову розкритикував суддів, які віддали перемогу українцю одностайним рішенням.

В Орлі палає нафтобаза

У ніч на 22 грудня невідомі безпілотники атакували нафтобазу в селищі Стальной конь Орловської області.

Мешканці Орла скаржились на 10-15 глухих вибухів та яскраві спалахи в стороні нафтобази.

Як згодом виявилось, на місці вибуху виникла пожежа.

Атака дронів на Київщину

На Київщині уламки дрона спричинили пожежу у багатоповерхівці.

В одному з населених пунктів області внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі сталося загоряння даху 25-поверхового житлового будинку.

Інформації про потерпілих та загиблих наразі немає.

Від теракту в Німеччині постраждала українка

Серед поранених внаслідок теракту на різдвяному ярмарку в німецькому місті Магдебург є 52-річна громадянка України.

Посольство України в ФРН і українські консули запевняють, що перебувають на зв’язку з клінікою та надають необхідну допомогу. Зараз жінка у важкому стані в одній з німецьких клінік.

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Теги: Олександр Усик війна росія окупанти пожежа жінка штурм

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