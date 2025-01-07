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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Представник Трампа відкладає візит в Україну. Що це означає?

glavcom.ua
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«Відкладення візиту Келлога є більш ніж логічним, з точки зору Трампа»
фото: reuters

Є дві речі, які можуть змусити Путіна сідати за стіл переговорів

Представник Трампа Кіт Келлог відклав свій приїзд до Києва, як мінімум, до 20 січня. Що це означає?

• 1 •

Я вже неодноразово говорив, Путін не збирається поки сідати за стіл переговорів і виставив неможливу умову: Україна має офіційно відмовитися від своїх територій ( сценарій Чехосоваччини 1938 року чи повоєнної Фінляндії).

• 2 •

Трамп, на скільки я розумію, очікує: Україна дасть сигнал, що готова відмовитися відмовитися від НАТО в обмін на розширені гарантії безпеки. І це, зараз, як мені здається, один із базових переговорних принципів (де-факто, початок діалогу з Путіним). Україна такий сигнал не дала.

• 3 •

Важливо звернути увагу на позицію адміністрації Байдена, яка в останні дні свого правління різко підняла ставки в війні. Зокрема, варто звернути увагу на наш удар по Усть Лугу (головній нафтогазовій перевалці РФ на Балтиці). Практично рік ми не били по цьому порту. І не били через обережність адміністрації Байдена, яка боялася, що такі удари можуть збільшити ціну на нафту. Треба подивитися за тим, як далі будуть розвиватися події, але наш останній удар – це, з однієї сторони, сигнал росіянам про можливу ескалацію. А з іншої, ми не маємо відповіді на питання: для Трампа це шлях до миру через ескалацію чи поки небажаний фактор, адже поки світ і США не готові до швидкого заміщення російської нафти. Хоча, страх можливого закриття нафтових доходів інколи може бути більшим ніж саме закриття.

• 4 •

Ми маємо мати на увазі, що анонсоване Трампом 10% мито на європейські товари зробить ряд європейських економік банкрутами. І продовження нашої війни - це якраз сильна переговорна позиція ЄС із США. Це дуже дражливий момент і він не являється доконаним фактом, чи тим більше консенсусом для ЄС, але не враховувати його ми не можемо. І не враховувати його не може і команда Трампа.

• 5 •

В інтервʼю Фрідману Зеленський запропонував свій варіант переговорного процесу: спочатку виробляється спільна позиція США - Україна, а потім вже йдуть переговори з Путіним. Навряд чи такий варіант переговорів зараз готові беззастережно підтримати в команді Трампа.

• 6 •

Поки взагалі не зрозуміло, як буде вестися діалог команди Трампа з Пекіном. Зараз ми чуємо виключно про «силовий» варіант. Але я повторю те, що говорив неодноразово: без Китаю, рівняння формули миру (заморозки)вирішується вкрай складно.

• 7 •

Варто звернути увагу на внутрішні процеси в Україні, за якими точно слідкують в команді Трампа.

***

В цілому, відкладення візиту Келлога є більш ніж логічним, з точки зору Трампа. Ніяких швидких рішень за цих умов нема. А якщо їх немає, то немає і сенсу їхати в Київ. З іншої сторони, в команді Трампа наразі немає альтернативи планові Келлога. Тому, всі рішення переносяться , як мінімум, на лютий. Це розуміють і в Москві. А тому, все те, що ми почули останніми днями про те, що потрібно прийняти «просте рішення» і «ампутувати непотрібні території» буде базовим внутрішньоукраїнським наративом корисних ідіотів та російських консерв.

Але в команді Трампа розуміють, що в лютому тільки лінивий критик Трампа не питатиме: «А де ж вирішення питання України за один день». І, якщо не буде якоїсь теми, яка замістить Україну, це змушуватиме команду Трампа грати в швидкі шахи. Я залишаюся при думці, що єдине, що є дві речі, які можуть змусити Путіна сідати за стіл переговорів – нафтові доходи і страх втратити підтримку Китаю.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін Україна переговори Кіт Келлог США війна

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