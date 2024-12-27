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Авіакатастрофа в Казахстані: США заявили про російський слід

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Авіакатастрофа в Казахстані: США заявили про російський слід
Вашингтон запропонував свою допомогу в розслідуванні авіакатастрофи
фото з відкритих джерел

Раніше повідомлялося, що літак у Казахстані збив російський зенітно-ракетний комплекс 

США бачили первинні ознаки, що літак «Азербайджанських авіаліній» було збито російською протиповітряною обороною. Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє журналістка Келлі Меєр.

«Ми помітили перші ознаки, які, безсумнівно, вказують на можливість того, що цей літак був збитий російськими системами протиповітряної оборони», – сказав представник Білого дому.

Кірбі додав, що Вашингтон запропонував свою допомогу в розслідуванні катастрофи.

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

Як повідомлялося, Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. «Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти. 

Згодом глава Росавіації Дмитро Ядров вперше прокоментував аварію літака в Актау. Так, за його словами, однією з основних причин авіакатастрофи нібито був густий туман і відсутність видимості на висоті 500 метрів. «Командир повітряного судна зробив дві спроби посадити літак у Грозному, які були безуспішними»

До слова, очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що авіакатастрофу літака Embraer 190 в Казахстані спричинив російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК). За його словами, літак зазнав пошкоджень внаслідок дій російських військових і його відправили до Казахстану «замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей».

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Теги: літак авіакатастрофа США росія Казахстан

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