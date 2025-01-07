У столиці Сирії приземлився перший міжнародний рейс після падіння режиму Асада

На борту літака був намальований тризірковий прапор незалежності Сирії, який асоціюється з опозицією до Асада і який прийняла нова влада

Це перший комерційний рейс до Сирії за майже 13 років

У головному аеропорту Дамаска у вівторок, 7 січня, приземлився перший міжнародний комерційний рейс після падіння режиму Башара Асада. Про це повідомляє Daily Sabah.

Зазначається, що літак авіакомпанії Qatar Airways, який летів із Катару, приземлився на летовищі сирійської столиці близько 13:00 за місцевим часом. Це був перший комерційний рейс до Сирії за майже 13 років.

Минулого тижня Qatar Airways заявила, що з 7 січня виконуватиме три рейси на тиждень до Дамаска.

Крім цього, йорданське державне інформагентство Petra повідомило у вівторок, що літак авіакомпанії Royal Jordanian Airlines вилетів до Дамаска із тестовим польотом.

На борту літака був намальований тризірковий прапор незалежності Сирії, який давно асоціюється з опозицією до Асада і який прийняла нова влада.

«Сьогоднішній день знаменує собою новий початок. Ми почали приймати вхідні та вихідні міжнародні рейси», – сказав директор Міжнародного аеропорту «Дамаск» Аніс Фаллух.

Крім того, незабаром повністю запрацює аеропорт Алеппо, сказав очільник Головного управління цивільної авіації та повітряного транспорту Сирії Ашхад аль-Салібі.

Нагадаємо, сирійські повстанці захопили столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада. Літак президента Сирії Башара Асада покинув Дамаск. Російські ЗМІ, посилаючись на джерело у Кремлі, стверджували, що Асад із родиною вже у Москві і що Росія надала їм прихисток.

Після цього прем’єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив про готовність до процесу передачі влади опозиції та готовність співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним народом. На державному телебаченні вже оголосили про падіння режиму Асада.

Раніше аналітики ISW зазначали, що швидкий крах режиму Асада в Сирії є стратегічною політичною поразкою для Москви. Це вкинуло Кремль у кризу, оскільки він прагне зберегти свою стратегічну військову базу в Сирії. Кремль звертався до Туреччини за підтримкою для безпечного виходу російського військового контингенту із Сирії.

Як повідомляє Le Figaro, колишній прем'єр-міністр Сирії Ріяд Хіджаб може стати главою уряду країни на перехідний період. Раніше теперішній прем'єр-міністр Сирії Мухаммед Газі аль-Джалялі заявив, що «Башар Асад одноосібно ухвалював зовнішньополітичні рішення, і вони не обговорювалися з нами». Він зазначив, що подальша зовнішня політика «буде розроблена партією, яка прийде до влади».

До слова, Іран відкрив пряму лінію зв'язку з сирійськими повстанцями після того, як режим президента Сирії Башара Асада було повалено.

Також стало відомо, що Рада безпеки ООН збереться на екстрене засідання, де йтиметься про ситуацію в Сирії після повалення режиму президента Башара Асада і захоплення Дамаска повстанцями під керівництвом ісламістів. Про це повідомив перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський.